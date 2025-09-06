Марк Цукерберг судится с Марком Цукербергом — детали скандала

Известный американский юрист Марк С.Цукерберг подал в суд на своего тезку — основателя Meta Марка Цукерберга — из-за многократных блокировок его личных и деловых профилей в некоторых соцсетях.

Цукерберг объявил войну Цукербергу

По словам адвоката по делам о банкротстве, длительный период времени он сталкивается с проблемами из-за своего имени.

В первую очередь, речь идет о том, что его личный профиль блокировали пять раз, а страницу фирмы — четыре раза.

Это становилось причиной немалого финансового ущерба из-за невозможности общаться с клиентами.

Цукерберг-адвокат обращает внимание на то, что потерял более 11 тысяч долларов, оплачивая продвижение услуг на платформах Meta. Средства за рекламу взимались даже после блокировки аккаунтов.

Также Цукерберг-адвокат рассказал о ряде неудобств, связанных с его именем — на его фирму звонят по телефону пользователи Facebook с жалобами, приходят посылки, адресованные тезке. В 2020 году департамент соцзащиты штата Вашингтон ошибочно даже осудил юриста, а некоторые компании считают его пранкером и отказываются вести бизнес.

Руководство Meta заявило журналистам, что знают, что "в мире есть не один Марк Цукерберг".