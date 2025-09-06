Марк Цукерберг судится с Марком Цукербергом — детали скандала

Известный американский юрист Марк С.Цукерберг подал в суд на своего тезку — основателя Meta Марка Цукерберга — из-за многократных блокировок его личных и деловых профилей в некоторых соцсетях.
Главные тезисы
- Блокировка личных и деловых профилей юриста стала причиной финансового ущерба.
- Руководство Meta пообещало принять меры для решения этой проблемы.
Цукерберг объявил войну Цукербергу
По словам адвоката по делам о банкротстве, длительный период времени он сталкивается с проблемами из-за своего имени.
В первую очередь, речь идет о том, что его личный профиль блокировали пять раз, а страницу фирмы — четыре раза.
Это становилось причиной немалого финансового ущерба из-за невозможности общаться с клиентами.
Цукерберг-адвокат обращает внимание на то, что потерял более 11 тысяч долларов, оплачивая продвижение услуг на платформах Meta. Средства за рекламу взимались даже после блокировки аккаунтов.
Руководство Meta заявило журналистам, что знают, что "в мире есть не один Марк Цукерберг".
На этом фоне они пообещали принять меры по предотвращению дальнейших блокировок.
