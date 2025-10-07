Instagram анонсировал золотые "Кольца" для лучших пользователей

Руководство социальной сети Instagram запускает новую программу вознаграждений для лучших создателей контента на платформе — "Кольца". 25 лучших и популярных пользователей получат золотое кольцо и соответствующий значок в их профиле.
Главные тезисы
- 25 победителей получат возможность изменить цвет фона своего профиля.
- Никакой финансовой награды пока не предусмотрено.
Instagram запускает новую интересную программу
За победителей будет голосовать жюри, а именно:
руководитель Instagram Адам Моссери,
режиссер Спайк Ли,
дизайнер Марк Джейкобс,
ютубер Маркес Браунли (MKBHD)
Что важно понимать, награды появились после закрытия бонусной программы Instagram для авторов и сокращения количества сделок с брендами.
Важный нюанс заключается в том, что платформа будет предоставлять золотое кольцо без финансовой поддержки.
25 победителей получат возможность изменить цвет фона своего профиля и настроить кнопку "Нравится".
Еще 2 года назад команда Цукерберга остановила бонусную программу Reels Play, являющуюся ключевым источником дохода для многих авторов контента в Instagram и Facebook.
В прошлом году стало известно, что компания рассматривает другие сценарии компенсации, однако никаких анонсов так и не было.
