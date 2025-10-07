Instagram анонсировал золотые "Кольца" для лучших пользователей
Instagram запускает новую интересную программу
Источник:  online.ua

Руководство социальной сети Instagram запускает новую программу вознаграждений для лучших создателей контента на платформе — "Кольца". 25 лучших и популярных пользователей получат золотое кольцо и соответствующий значок в их профиле.

Главные тезисы

  • 25 победителей получат возможность изменить цвет фона своего профиля.
  • Никакой финансовой награды пока не предусмотрено.

За победителей будет голосовать жюри, а именно:

  • руководитель Instagram Адам Моссери,

  • режиссер Спайк Ли,

  • дизайнер Марк Джейкобс,

  • ютубер Маркес Браунли (MKBHD)

Что важно понимать, награды появились после закрытия бонусной программы Instagram для авторов и сокращения количества сделок с брендами.

Важный нюанс заключается в том, что платформа будет предоставлять золотое кольцо без финансовой поддержки.

MKBHD отмечает, что это награждение скорее об "особой видимости и своеобразном стимуле для людей". Поэтому также будут выбирать создателей, кто вкладывает больше усилий в свою работу, а не просто тех, кто имеет больше подписчиков.

25 победителей получат возможность изменить цвет фона своего профиля и настроить кнопку "Нравится".

Еще 2 года назад команда Цукерберга остановила бонусную программу Reels Play, являющуюся ключевым источником дохода для многих авторов контента в Instagram и Facebook.

В прошлом году стало известно, что компания рассматривает другие сценарии компенсации, однако никаких анонсов так и не было.

