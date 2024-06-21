Instagram опинився у центрі гучного секс-скандалу

У результаті спільного розслідування видання The Wall Street Journal та професора комп’ютерних наук Північно-східного університету Лаури Едельсон стало відомо, що соціальна мережа Instagram показує неповнолітнім навіть більше, ніж дорослим, контент сексуального характеру.

Що не так з Instagram

Дослідження тривало кілька місяців. Журналісти розповідають, що створили нові акаунти у вказаній соцмережі, а та вказали вік власників — 13 років.

Що важливо розуміти, жодних підписок та пошукових запитів не було, проте вже через три хвилини перегляду стрічки Reels на цих акаунтах почали рекомендувати контент сексуального характеру.

Коли акаунти пропускали інші кліпи, але до кінця дивилися ті пікантні відео, Reels рекомендував ще відвертіші відео. Після 20 хвилин перегляду Reels майже всі відео у стрічці були з подібним вмістом, у деяких з цих відео також пропонували надсилати оголені фотографії користувачам, які залишать коментар чи по іншому будуть взаємодіяти з цими публікаціями, — йдеться в повідомленні. Поширити

За словами редакції видання, подібний експеримент проводили у TikTok та Snapchat, однак вказано, що ці платформи не показують сексуальний контент неповнолітнім користувачам.

Instagram показує дітям не лише сексуальний контент

У межах свого розслідування журналісти також дізналися, що неповнолітні користувачі Instagram отримують більше рекомендації з відео сексуального характеру та з жорстокістю аніж дорослі.

Варто звернути увагу на те, що підлітки бачать втричі більше відео сексуального характеру, у 1,7 раза більше відео з жорстокістю та у 4,1 раза більше відео з цькуванням, аніж користувачів віком від 30 років.