Instagram опинився у центрі гучного секс-скандалу

У результаті спільного розслідування видання The Wall Street Journal та професора комп’ютерних наук Північно-східного університету Лаури Едельсон стало відомо, що соціальна мережа Instagram показує неповнолітнім навіть більше, ніж дорослим, контент сексуального характеру.
Головні тези:
- Неповнолітні отримують у 3 рази більше відео сексуального характеру, у 1,7 раза більше відео з жорстокістю та у 4,1 раза більше відео з цькуванням порівняно з користувачами віком від 30 років.
- Meta намагається врегулювати рекомендації та прибрати небажаний контент для неповнолітніх, впроваджуючи нові заходи, проте їхня ефективність вкрай сумнівна.
- Instagram має велику відповідальність перед молодими користувачами та повинен активніше боротися з контентом несумісним з їхнім віком.
Що не так з Instagram
Дослідження тривало кілька місяців. Журналісти розповідають, що створили нові акаунти у вказаній соцмережі, а та вказали вік власників — 13 років.
Що важливо розуміти, жодних підписок та пошукових запитів не було, проте вже через три хвилини перегляду стрічки Reels на цих акаунтах почали рекомендувати контент сексуального характеру.
За словами редакції видання, подібний експеримент проводили у TikTok та Snapchat, однак вказано, що ці платформи не показують сексуальний контент неповнолітнім користувачам.
Instagram показує дітям не лише сексуальний контент
У межах свого розслідування журналісти також дізналися, що неповнолітні користувачі Instagram отримують більше рекомендації з відео сексуального характеру та з жорстокістю аніж дорослі.
Варто звернути увагу на те, що підлітки бачать втричі більше відео сексуального характеру, у 1,7 раза більше відео з жорстокістю та у 4,1 раза більше відео з цькуванням, аніж користувачів віком від 30 років.
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