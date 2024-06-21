Instagram опинився у центрі гучного секс-скандалу
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Instagram опинився у центрі гучного секс-скандалу

Instagram
Джерело:  The Wall Street Journal

У результаті спільного розслідування видання The Wall Street Journal та  професора комп’ютерних наук Північно-східного університету Лаури Едельсон стало відомо, що соціальна мережа Instagram показує неповнолітнім навіть більше, ніж дорослим, контент сексуального характеру.

Головні тези:

  • Неповнолітні отримують у 3 рази більше відео сексуального характеру, у 1,7 раза більше відео з жорстокістю та у 4,1 раза більше відео з цькуванням порівняно з користувачами віком від 30 років.
  • Meta намагається врегулювати рекомендації та прибрати небажаний контент для неповнолітніх, впроваджуючи нові заходи, проте їхня ефективність вкрай сумнівна.
  • Instagram має велику відповідальність перед молодими користувачами та повинен активніше боротися з контентом несумісним з їхнім віком.

Що не так з Instagram

Дослідження тривало кілька місяців. Журналісти розповідають, що створили нові акаунти у вказаній соцмережі, а та вказали вік власників — 13 років.

Що важливо розуміти, жодних підписок та пошукових запитів не було, проте вже через три хвилини перегляду стрічки Reels на цих акаунтах почали рекомендувати контент сексуального характеру.

Коли акаунти пропускали інші кліпи, але до кінця дивилися ті пікантні відео, Reels рекомендував ще відвертіші відео. Після 20 хвилин перегляду Reels майже всі відео у стрічці були з подібним вмістом, у деяких з цих відео також пропонували надсилати оголені фотографії користувачам, які залишать коментар чи по іншому будуть взаємодіяти з цими публікаціями, — йдеться в повідомленні.

За словами редакції видання, подібний експеримент проводили у TikTok та Snapchat, однак вказано, що ці платформи не показують сексуальний контент неповнолітнім користувачам.

Instagram показує дітям не лише сексуальний контент

У межах свого розслідування журналісти також дізналися, що неповнолітні користувачі Instagram отримують більше рекомендації з відео сексуального характеру та з жорстокістю аніж дорослі.

Варто звернути увагу на те, що підлітки бачать втричі більше відео сексуального характеру, у 1,7 раза більше відео з жорстокістю та у 4,1 раза більше відео з цькуванням, аніж користувачів віком від 30 років.

Meta намагається всіляко врегулювати рекомендації та прибрати небажаний контент зі стрічки підлітків, зокрема навіть запровадила блюр для оголених фото які можуть отримувати підлітки, однак тести показують, що цього точно недостатньо, — зазначає ЗМІ.

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