У Facebook та Instagram стався масштабний технічний збій

Користувачі повідомляють про технічний збій у соціальних мережах Facebook та Instagram. Сайти “викинули” користувачів з акаунтів, а при спробі авторизуватися показує помилку.

Технічний збій в Facebook та Instagram

Сервіс DownDetector показує, що станом на 17.20 у Facebook та Instagram відбувся збій у роботі.

Наразі Facebook пропонує ввійти у свій акаунт знову, а Instagram не оновлюється.

У NetBlocks повідомляють, що платформи Meta, включаючи Facebook, Instagram, Messenger і Threads, наразі зазнають збоїв, пов’язаних із сеансами входу у кількох країнах. Інцидент не пов’язаний зі збоями в інтернеті чи фільтрацією на рівні країни.

ℹ️ Note: Meta platforms including Facebook, Instagram, Messenger and Threads are currently experiencing outages related to login sessions in multiple countries; incident not related to country-level internet disruptions or filtering #FacebookDown #InstagramDown #ThreadsDown pic.twitter.com/0yR5mKCoQY — NetBlocks (@netblocks) March 5, 2024

Речник Meta Енді Стоун заявив, що у компанії знають, що люди мають проблеми з доступом до їхніх послуг.

Ми зараз над цим працюємо. Поширити

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

Станом на на 18.50 Facebook та Instagram почали поступово відновлювати роботу.