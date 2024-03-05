У Facebook та Instagram стався масштабний технічний збій

Користувачі повідомляють про технічний збій у соціальних мережах Facebook та Instagram. Сайти “викинули” користувачів з акаунтів, а при спробі авторизуватися показує помилку.
Технічний збій в Facebook та Instagram
Сервіс DownDetector показує, що станом на 17.20 у Facebook та Instagram відбувся збій у роботі.
Наразі Facebook пропонує ввійти у свій акаунт знову, а Instagram не оновлюється.
У NetBlocks повідомляють, що платформи Meta, включаючи Facebook, Instagram, Messenger і Threads, наразі зазнають збоїв, пов’язаних із сеансами входу у кількох країнах. Інцидент не пов’язаний зі збоями в інтернеті чи фільтрацією на рівні країни.
Речник Meta Енді Стоун заявив, що у компанії знають, що люди мають проблеми з доступом до їхніх послуг.
Станом на на 18.50 Facebook та Instagram почали поступово відновлювати роботу.
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