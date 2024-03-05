В Facebook и Instagram произошел масштабный технический сбой
Категория
Технологии
Дата публикации

В Facebook и Instagram произошел масштабный технический сбой

В Facebook и Instagram произошел масштабный технический сбой
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Источник:  online.ua

Пользователи сообщают о техническом сбое в социальных сетях Facebook и Instagram. Сайты "выбросили" пользователей из аккаунтов, а при попытке авторизироваться показывает ошибку.

Технический сбой в Facebook и Instagram

Сервис DownDetector показывает, что на 17.20 в Facebook и Instagram произошел сбой в работе.

Facebook предлагает войти в свой аккаунт снова, а Instagram не обновляется.

В NetBlocks сообщают, что платформы Meta, включая Facebook, Instagram, Messenger и Threads, сейчас испытывают сбои, связанные с сеансами входа в нескольких странах. Инцидент не связан со сбоями в Интернете или фильтрацией на уровне страны.

Спикер Meta Энди Стоун заявил, что в компании знают, что люди испытывают проблемы с доступом к их услугам.

Мы сейчас над этим работаем.

По состоянию на 18:50 Facebook и Instagram начали постепенно возобновлять работу.

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