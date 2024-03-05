В Facebook и Instagram произошел масштабный технический сбой

Пользователи сообщают о техническом сбое в социальных сетях Facebook и Instagram. Сайты "выбросили" пользователей из аккаунтов, а при попытке авторизироваться показывает ошибку.
Технический сбой в Facebook и Instagram
Сервис DownDetector показывает, что на 17.20 в Facebook и Instagram произошел сбой в работе.
Facebook предлагает войти в свой аккаунт снова, а Instagram не обновляется.
В NetBlocks сообщают, что платформы Meta, включая Facebook, Instagram, Messenger и Threads, сейчас испытывают сбои, связанные с сеансами входа в нескольких странах. Инцидент не связан со сбоями в Интернете или фильтрацией на уровне страны.
Спикер Meta Энди Стоун заявил, что в компании знают, что люди испытывают проблемы с доступом к их услугам.
По состоянию на 18:50 Facebook и Instagram начали постепенно возобновлять работу.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-