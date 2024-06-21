Instagram оказался в центре громкого секс-скандала

В результате совместного расследования издания The Wall Street Journal и профессора компьютерных наук Северо-восточного университета Лауры Эдельсон стало известно, что социальная сеть Instagram показывает контент сексуального характера несовершеннолетним даже более, чем взрослым.
Главные тезисы
- Несовершеннолетние получают в 3 раза больше видео сексуального характера, в 1,7 раз больше видео с жестокостью и в 4,1 раз больше видео с травлей по сравнению с пользователями в возрасте от 30 лет.
- Meta пытается урегулировать рекомендации и убрать нежелательный контент для несовершеннолетних, принимая новые меры, однако их эффективность крайне сомнительна.
- Instagram несет большую ответственность перед молодыми пользователями и должен активнее бороться с несовместимым контентом с их возрастом.
Что не так с Instagram
Исследование длилось несколько месяцев. Журналисты рассказывают, что создали новые аккаунты в соцсети, а также указали возраст владельцев — 13 лет.
Что важно понимать, никаких подписок и поисковых запросов не было, однако через три минуты просмотра ленты Reels этим аккаунтам начали рекомендовать контент сексуального характера.
По словам редакции издания, подобный эксперимент проводился в TikTok и Snapchat, однако указано, что эти платформы не показывают сексуальный контент несовершеннолетним пользователям.
Instagram показывает детям не только сексуальный контент
В рамках своего расследования журналисты также узнали, что несовершеннолетние пользователи Instagram получают больше рекомендаций видео сексуального характера, чем взрослые.
Следует обратить внимание на то, что подростки видят втрое больше видео сексуального характера, в 1,7 раза больше видео с жестокостью и в 4,1 раз больше видео с травлей, чем пользователи в возрасте от 30 лет.
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