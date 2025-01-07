Інстаграм показує користувачам рекламу з їхніми обличчями — що відбувається

Соціальна мережа Інстаграм розпочала тест нової функції: штучний інтелект Meta автоматично генерує зображення користувачів і показує ці картинки в їхній стрічці.

Як на ці нововведення відреагували у мережі

Своєю думкою з цього приводу поділився один із користувачів Reddit. Він розповів, що почав бачити рекламу зі своїм обличчям у соцмережах Meta.

Так, Інстаграм показав йому слайд-шоу зі створених ШІ зображень. Що важливо розуміти, це сталося після того, як він використав нейромережевий фільтр для свого фото.

Скористався Meta AI для редагування селфі, а тепер Instagram використовує моє обличчя для показу мені реклами, — не приховує свого обурення чоловік. Поширити

Згідно з даними журналістів, поки що таргет персоналізований — це означає, що рекламу з вашим обличчям бачите винятково ви.

Фото: скриншот

Що задумали у команді Цукерберга

Як вдалося дізнатися іноземним медіа, компанія Meta давно працювала над новою функцією для свого чат-бота AI, яка дає змогу користувачам додавати, видаляти або змінювати елементи на зображенні.

Попри це, розробники жодного разу навіть не натякали на те, що вона буде випадковим чином показувати користувачам у стрічці версію їхніх самих, згенеровану ШІ.

Журналісти звертають увагу на те, що команда Марка Цукерберга почала створювати акаунти неіснуючих персонажів, повністю згенерованих нейромережами.

Що важливо розуміти, у кожного з них є своя легенда, кілька фото і тематика для постингу. Головна ціль компанія — зробити стрічку ще цікавішою для користувачів.