Инстаграмм показывает пользователям рекламу с их лицами — что происходит

Социальная сеть Инстаграм приступила к тестированию новой функции: искусственный интеллект Meta автоматически генерирует изображения пользователей и показывает эти картинки в их ленте.

Как на эти нововведения отреагировали в сети

Своим мнением на этот счет поделился один из пользователей Reddit. Он рассказал, что начал видеть рекламу со своим лицом в соцсетях Meta.

Так, Инстаграм показал ему слайд-шоу из созданных ИИ изображений. Что важно понимать, это произошло после того, как он использовал сетевой фильтр для своего фото.

Воспользовался Meta AI для редактирования селфи, а теперь Instagram использует мое лицо для показа мне рекламы, — не скрывает своего возмущения мужчина. Поделиться

Согласно данным журналистов, пока таргет персонализированный — это значит, что рекламу с вашим лицом видите исключительно вы.

Фото: скриншот

Что задумали в команде Цукерберга

Как удалось узнать иностранным медиа, компания Meta давно работала над новой функцией для своего чат-бота AI, позволяющей пользователям добавлять, удалять или изменять элементы на изображении.

Несмотря на это, разработчики ни разу даже не намекали на то, что она будет случайным образом показывать пользователям в ленте версию их самих, сгенерированную ИИ.

Журналисты обращают внимание на то, что команда Марка Цукерберга начала создавать аккаунты несуществующих персонажей, полностью сгенерированных нейросетями.

Что важно понимать, у каждого из них есть своя легенда, несколько фотографий и тематика для постинга. Главная цель компании — сделать ленту еще более интересной для пользователей.