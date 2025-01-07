Инстаграмм показывает пользователям рекламу с их лицами — что происходит

Социальная сеть Инстаграм приступила к тестированию новой функции: искусственный интеллект Meta автоматически генерирует изображения пользователей и показывает эти картинки в их ленте.
Главные тезисы
- Инстаграм использует искусственный интеллект Meta для создания изображений пользователей в рекламных постах.
- Люди возмущены, что их лица могут быть использованы без их согласия.
- Компания Meta планирует внедрить десятки тысяч нейросетевых аккаунтов в ближайшем будущем.
Как на эти нововведения отреагировали в сети
Своим мнением на этот счет поделился один из пользователей Reddit. Он рассказал, что начал видеть рекламу со своим лицом в соцсетях Meta.
Так, Инстаграм показал ему слайд-шоу из созданных ИИ изображений. Что важно понимать, это произошло после того, как он использовал сетевой фильтр для своего фото.
Согласно данным журналистов, пока таргет персонализированный — это значит, что рекламу с вашим лицом видите исключительно вы.
Что задумали в команде Цукерберга
Как удалось узнать иностранным медиа, компания Meta давно работала над новой функцией для своего чат-бота AI, позволяющей пользователям добавлять, удалять или изменять элементы на изображении.
Несмотря на это, разработчики ни разу даже не намекали на то, что она будет случайным образом показывать пользователям в ленте версию их самих, сгенерированную ИИ.
Журналисты обращают внимание на то, что команда Марка Цукерберга начала создавать аккаунты несуществующих персонажей, полностью сгенерированных нейросетями.
Что важно понимать, у каждого из них есть своя легенда, несколько фотографий и тематика для постинга. Главная цель компании — сделать ленту еще более интересной для пользователей.
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