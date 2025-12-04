Інститут миру США перейменували на честь Трампа — історія скандалу

Інститут миру США перейменували на тлі скандалу

Про це повідомляє Державний департамент у соцмережі Х.

Сьогодні вранці Держдепартамент перейменував колишній Інститут миру, щоб відобразити найбільшого перемовника в історії нашої країни. Ласкаво просимо до Інституту миру імені Дональда Дж. Трампа. Найкраще ще попереду, — йдеться у дописі, який супроводжується фотографією фасаду з новою назвою.

Як зазначає CNN, імʼя Трампа з'явилося на вивісці штаб-квартири USIP у Вашингтоні напередодні церемонії підписання мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго (ДРК), яка має відбутися 4 грудня.

This morning, the State Department renamed the former Institute of Peace to reflect the greatest dealmaker in our nation's history.



Welcome to the Donald J. Trump Institute of Peace. The best is yet to come. pic.twitter.com/v7DgkoZphn — Department of State (@StateDept) December 3, 2025

Адміністрація Трампа фактично закрила інститут, який працює над розвʼязанням конфліктів і був створений Конгресом у 1984 році. Бюджетний запит адміністрації на наступний фінансовий рік передбачав скасування федерального фінансування USIP.

USIP не є федеральним агентством, він володіє та управляє своєю штаб-квартирою. Захоплення адміністрацією Трампа інституту, включаючи його будівлю та активи, стало предметом численних судових позовів.

У березні посадовці DOGE намагалися силоміць увійти до будівлі, а згодом повернулися з поліцією. Працівники USIP були звільнені у липні. Інститут подавав до суду через це рішення, однак уряд США досі контролює будівлю, поки в суді розглядають апеляцію.

Перейменування будівлі USIP тільки погіршує ситуацію, — заявив адвокат колишнього керівництва та співробітників USIP Джордж Фут. Поширити

Ексспівробітник USIP сказав про Трампа: «Досить іронічно, що він дав своє ім'я установі, яку сам знищив».