Институт мира США переименовали в честь Трампа — история скандала

Американский Институт мира (USIP) был переименован в честь президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Институт мира США был переименован в честь президента США Дональда Трампа, вызвав широкую критику со стороны бывших работников и общественности.
- Администрация Трампа закрыла институт, специализировавшийся на разрешении конфликтов, что вызвало волну судебных исков.
Институт мира США переименовали на фоне скандала
Об этом сообщает Государственный департамент в соцсети Х.
Сегодня утром Госдепартамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Дж. Трампа. Лучше еще впереди, — говорится в сообщении, которое сопровождается фотографией фасада с новым названием.
Как отмечает CNN, имя Трампа появилось на вывеске штаб-квартиры USIP в Вашингтоне накануне церемонии подписания мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), которое должно состояться 4 декабря.
This morning, the State Department renamed the former Institute of Peace to reflect the greatest dealmaker in our nation's history.— Department of State (@StateDept) December 3, 2025
Welcome to the Donald J. Trump Institute of Peace. The best is yet to come. pic.twitter.com/v7DgkoZphn
Администрация Трампа фактически закрыла институт, работающий над разрешением конфликтов и созданный Конгрессом в 1984 году. Бюджетный запрос администрации на следующий финансовый год предполагал отмену федерального финансирования USIP.
USIP не является федеральным агентством, он владеет и управляет своей штаб-квартирой. Увлечение администрацией Трампа института, включая его здание и активы, стало предметом многочисленных судебных тяжб.
В марте чиновники DOGE пытались насильно войти в здание, а затем вернулись с полицией. Работники USIP были уволены в июле. Институт подавал в суд по этому решению, однако правительство США до сих пор контролирует здание, пока в суде рассматривают апелляцию.
Экссотрудник USIP сказал о Трампе: «Довольно иронично, что он дал свое имя учреждению, которое сам уничтожил».
В то же время пресс-секретарь Белого дома Анна Келли встала на защиту этого решения, утверждая, что USIP «когда-то была раздутой, ничтожной организацией, которая тратила 50 млн долл. в год, не обеспечивая при этом мира».
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-