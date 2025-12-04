Институт мира США переименовали в честь Трампа — история скандала
Институт мира США переименовали в честь Трампа — история скандала

Трамп
Американский Институт мира (USIP) был переименован в честь президента США Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Институт мира США был переименован в честь президента США Дональда Трампа, вызвав широкую критику со стороны бывших работников и общественности.
  • Администрация Трампа закрыла институт, специализировавшийся на разрешении конфликтов, что вызвало волну судебных исков.

Институт мира США переименовали на фоне скандала

Об этом сообщает Государственный департамент в соцсети Х.

Сегодня утром Госдепартамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Дж. Трампа. Лучше еще впереди, — говорится в сообщении, которое сопровождается фотографией фасада с новым названием.

Как отмечает CNN, имя Трампа появилось на вывеске штаб-квартиры USIP в Вашингтоне накануне церемонии подписания мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), которое должно состояться 4 декабря.

Администрация Трампа фактически закрыла институт, работающий над разрешением конфликтов и созданный Конгрессом в 1984 году. Бюджетный запрос администрации на следующий финансовый год предполагал отмену федерального финансирования USIP.

USIP не является федеральным агентством, он владеет и управляет своей штаб-квартирой. Увлечение администрацией Трампа института, включая его здание и активы, стало предметом многочисленных судебных тяжб.

В марте чиновники DOGE пытались насильно войти в здание, а затем вернулись с полицией. Работники USIP были уволены в июле. Институт подавал в суд по этому решению, однако правительство США до сих пор контролирует здание, пока в суде рассматривают апелляцию.

Переименование здания USIP только усугубляет ситуацию, — заявил адвокат бывшего руководства и сотрудников USIP Джордж Фут.

Экссотрудник USIP сказал о Трампе: «Довольно иронично, что он дал свое имя учреждению, которое сам уничтожил».

В то же время пресс-секретарь Белого дома Анна Келли встала на защиту этого решения, утверждая, что USIP «когда-то была раздутой, ничтожной организацией, которая тратила 50 млн долл. в год, не обеспечивая при этом мира».

