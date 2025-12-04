Институт мира США переименовали в честь Трампа — история скандала

Американский Институт мира (USIP) был переименован в честь президента США Дональда Трампа.

Институт мира США переименовали на фоне скандала

Об этом сообщает Государственный департамент в соцсети Х.

Сегодня утром Госдепартамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Дж. Трампа. Лучше еще впереди, — говорится в сообщении, которое сопровождается фотографией фасада с новым названием.

Как отмечает CNN, имя Трампа появилось на вывеске штаб-квартиры USIP в Вашингтоне накануне церемонии подписания мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), которое должно состояться 4 декабря.

This morning, the State Department renamed the former Institute of Peace to reflect the greatest dealmaker in our nation's history.



Welcome to the Donald J. Trump Institute of Peace. The best is yet to come. pic.twitter.com/v7DgkoZphn — Department of State (@StateDept) December 3, 2025

Администрация Трампа фактически закрыла институт, работающий над разрешением конфликтов и созданный Конгрессом в 1984 году. Бюджетный запрос администрации на следующий финансовый год предполагал отмену федерального финансирования USIP.

USIP не является федеральным агентством, он владеет и управляет своей штаб-квартирой. Увлечение администрацией Трампа института, включая его здание и активы, стало предметом многочисленных судебных тяжб.

В марте чиновники DOGE пытались насильно войти в здание, а затем вернулись с полицией. Работники USIP были уволены в июле. Институт подавал в суд по этому решению, однако правительство США до сих пор контролирует здание, пока в суде рассматривают апелляцию.

Переименование здания USIP только усугубляет ситуацию, — заявил адвокат бывшего руководства и сотрудников USIP Джордж Фут.

Экссотрудник USIP сказал о Трампе: «Довольно иронично, что он дал свое имя учреждению, которое сам уничтожил».