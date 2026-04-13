Інтернет-блокада в Ірані — за використання Starlink можуть стратити

Загальнонаціональна інтернет-блокада в Ірані стала однією з найдовших в історії спостережень, а рівень підключення тримається на рівні 1% від норми з 28 лютого, повідомляє Tom's Hardware.

Іранська влада карає смертю за використання Starlink

За даними сервісу моніторингу NetBlocks, вимкнення інтернету в Ірані триває вже понад 1000 годин і стало другим найдовшим в історії: після Арабської весни в Лівії, де інтернету не було близько шести місяців.

Блокаду зв'язку в Ірані посилили 28 лютого, на тлі спільних військових ударів США та Ізраїлю по території країни. Cloudflare Radar зафіксував майже миттєве падіння іранського HTTP-трафіку на 98% приблизно о 07:00 UTC, при цьому інтернет зник одночасно в Тегерані, Фарсі, Ісфахані, Разаві-Хорасані та Альборзі.

Невеликі обсяги трафіку все ж лишаються доступними через окремі IPv4-маршрути. Cloudflare пояснює це системою "білого списку", яка дозволяє працювати обмеженому колу користувачів та служб.

Державні іранські медіа повідомляють, що доступ здійснюється через Національну інформаційну мережу — внутрішню мережу країни, де доступні лише схвалені сайти.

Супутниковий інтернет, який міг стати альтернативою, не допоміг. За даними дослідників, місцева влада застосовує "військові засоби глушіння" для Starlink, а для тих, хто володіє терміналами — передбачена смертна кара.

Відповідний закон про страту ухвалили цьогоріч, за даними Центру бізнесу та прав людини.

Поточне вимкнення продовжує і погіршує обмеження, запроваджені ще 8 січня під час масових протестів. Попри те, що ситуацію "частково стабілізували", станом на 16 лютого трафік був знижений приблизно на 50%.

Міністр зв'язку Ірану Саттар Хашемі повідомляв, що січневий блекаут коштував економіці країни близько 35,7 млн дол на день.

Правозахисні організації виступили з критикою: в Human Rights Watch заявили, що Іран порушив базові права людей й обмежує їхній доступ до екстреної інформації під час військових ударів; а в Amnesty International публічно закликали владу відновити доступ до інтернету після "критичної позначки в 1000 годин".