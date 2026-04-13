Інтернет-блокада в Ірані — за використання Starlink можуть стратити

Загальнонаціональна інтернет-блокада в Ірані стала однією з найдовших в історії спостережень, а рівень підключення тримається на рівні 1% від норми з 28 лютого, повідомляє Tom's Hardware.
Головні тези:
- Іран зазнає інтернет-блокади з другим найдовшим триванням у світі, відсутність зв'язку встановлена на рівні 1% від норми.
- Блокада іранського інтернету посилилася через військові удари США та Ізраїлю, що спричинило майже повністю відсутній HTTP-трафік.
Іранська влада карає смертю за використання Starlink
За даними сервісу моніторингу NetBlocks, вимкнення інтернету в Ірані триває вже понад 1000 годин і стало другим найдовшим в історії: після Арабської весни в Лівії, де інтернету не було близько шести місяців.
Блокаду зв'язку в Ірані посилили 28 лютого, на тлі спільних військових ударів США та Ізраїлю по території країни. Cloudflare Radar зафіксував майже миттєве падіння іранського HTTP-трафіку на 98% приблизно о 07:00 UTC, при цьому інтернет зник одночасно в Тегерані, Фарсі, Ісфахані, Разаві-Хорасані та Альборзі.
Невеликі обсяги трафіку все ж лишаються доступними через окремі IPv4-маршрути. Cloudflare пояснює це системою "білого списку", яка дозволяє працювати обмеженому колу користувачів та служб.
Супутниковий інтернет, який міг стати альтернативою, не допоміг. За даними дослідників, місцева влада застосовує "військові засоби глушіння" для Starlink, а для тих, хто володіє терміналами — передбачена смертна кара.
Відповідний закон про страту ухвалили цьогоріч, за даними Центру бізнесу та прав людини.
Поточне вимкнення продовжує і погіршує обмеження, запроваджені ще 8 січня під час масових протестів. Попри те, що ситуацію "частково стабілізували", станом на 16 лютого трафік був знижений приблизно на 50%.
Міністр зв'язку Ірану Саттар Хашемі повідомляв, що січневий блекаут коштував економіці країни близько 35,7 млн дол на день.
Правозахисні організації виступили з критикою: в Human Rights Watch заявили, що Іран порушив базові права людей й обмежує їхній доступ до екстреної інформації під час військових ударів; а в Amnesty International публічно закликали владу відновити доступ до інтернету після "критичної позначки в 1000 годин".
