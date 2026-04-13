Интернет-блокада в Иране — за использование Starlink могут казнить

Общенациональная интернет-блокада в Иране стала одной из самых длинных в истории наблюдений, а уровень подключения держится на уровне 1% от нормы с 28 февраля, сообщает Tom's Hardware.
Главные тезисы
- Иран столкнулся с общенациональной интернет-блокадой, которая длится уже более 1000 часов, и является одной из самых длинных в истории.
- Использование Starlink в Иране угрожает смертной казнью, согласно новому закону принятому в этом году.
Иранские власти наказывают смертью за использование Starlink
По данным сервиса мониторинга NetBlocks, отключение интернета в Иране продолжается уже более 1000 часов и стало вторым самым длинным в истории после Арабской весны в Ливии, где интернета не было около шести месяцев.
Блокаду связи в Иране усилили 28 февраля на фоне совместных военных ударов США и Израиля по территории страны. Cloudflare Radar зафиксировал почти мгновенное падение иранского HTTP-трафика на 98% примерно в 07:00 UTC, при этом интернет исчез одновременно в Тегеране, Фарсе, Исфахане, Разави-Хорасане и Альборге.
Небольшие объемы трафика все же остаются доступными через отдельные IPv4-маршруты. Cloudflare объясняет это системой "белого списка", позволяющей работать ограниченному кругу пользователей и служб.
Спутниковый интернет, который мог стать альтернативой, не помог. По данным исследователей, местные власти применяют "военные средства глушения" для Starlink, а для тех, кто владеет терминалами — предусмотрена смертная казнь.
Соответствующий закон о смертной казни был принят в этом году, по данным Центра бизнеса и прав человека.
Текущее отключение продолжает и ухудшает ограничения, введенные еще 8 января во время массовых протестов. Несмотря на то, что ситуацию "частично стабилизировали", по состоянию на 16 февраля трафик был снижен примерно на 50%.
Министр связи Ирана Саттар Хашеми сообщал, что январский блекаут стоил экономике страны около 35,7 млн долл. в день.
Правозащитные организации выступили с критикой: в Human Rights Watch заявили, что Иран нарушил базовые права людей и ограничивает их доступ к экстренной информации во время военных ударов; а в Amnesty International публично призвали власти восстановить доступ к интернету после "критической отметки в 1000 часов".
