21 вересня о 22:30 на всіх телеканалах національного марафону «Єдині новини» покажуть інтерв’ю Online.UA із заступником командира 3-ї ОШБр, 2-м командиром ОЗСП “Азов”, засновником “Центурії” Ігорем “Черкасом” Михайленком. У ньому захисник розповість про різницю між патріотом і націоналістом, навіщо створили “Центурію” і чим вона допомагає “Азову”, чи існують хороші росіяни та коли українська еліта буде національно орієнтована.
Головні тези:
- Провідні теми інтерв’ю — різниця між патріотом і націоналістом, важливість діяльності «Центурії» для «Азову», обговорення існування «хороших росіян» та критерії того, хто може називатися українцем.
- Ігор “Черкас” Михайленко брав участь у ключових бойових подіях війни Росії проти України.
- Співзасновництво Чорного Корпусу та активна участь в обороні Харкова: інтерв’ю підкреслить важливість націоналізму та патріотизму в сучасній Україні.
Чи існують "хороші росіяни"
На переконання "Черкаса", людина, яка розмовляє іншою мовою, навіть російською, і б'ється в окопі за Україну, має право називатися українцем.
Тому заступник командира 3-ї ОШБр не приховує, що щиро стурбований тим фактом, що в Україні досі не створили простого алгоритму надання громадянства іноземцям, які тривалий проміжок часу воюють на фронті за незалежність нашої країни.
За словами "Черкаса", ця історія є одним з доказів існування "хороших росіян", адже “Барсік” уже 10 років воює за Україну та українські цінності, а також захищає своїх побратимів на фронті.
Що важливо знати про Ігоря "Черкаса" Михайленка
Разом з Андрієм Білецьким став співзасновником українського партизанського загону Чорний Корпус.
Брав участь у штурмі клубу "Оплот" (головного штабу проросійських сепаратистів Харкова) обороні Харківської облдержадміністрації 1 березня 2014 року, бою на Римарській та подіях 5-7 травня у Маріуполі.
Під час Визволення Маріуполя 13 червня 2014 року, особисто командував однією зі штурмових груп "Азову".
Окрім того, "Черкас" брав безпосередню участь у визволенні Мар'їнки 5 серпня 2014 року, Іловайській (у серпні 2014 року) та Широкинській (у лютому 2015 року) операціях.
До жовтня 2014 року командував 1-шою сотнею полку "Азов", а після обрання Андрія Білецького народним депутатом став командиром полку.
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