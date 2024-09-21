Інтерв’ю Online.UA із засновником «Центурії» покажуть у Національному марафоні. Коли дивитися

21 вересня о 22:30 на всіх телеканалах національного марафону «Єдині новини» покажуть інтерв’ю Online.UA із заступником командира 3-ї ОШБр, 2-м командиром ОЗСП “Азов”, засновником “Центурії” Ігорем “Черкасом” Михайленком. У ньому захисник розповість про різницю між патріотом і націоналістом, навіщо створили “Центурію” і чим вона допомагає “Азову”, чи існують хороші росіяни та коли українська еліта буде національно орієнтована.

Чи існують "хороші росіяни"

На переконання "Черкаса", людина, яка розмовляє іншою мовою, навіть російською, і б'ється в окопі за Україну, має право називатися українцем.

Тому заступник командира 3-ї ОШБр не приховує, що щиро стурбований тим фактом, що в Україні досі не створили простого алгоритму надання громадянства іноземцям, які тривалий проміжок часу воюють на фронті за незалежність нашої країни.

Для мене дуже показовим є "Барсік" з "Азова". У 2014 році він доєднався, в роту розвідки потрапив, потім звільнився, був у мене в організації. Почалася війна, він брав участь у Київській кампанії, полетів в Маріуполь на вертольоті. Там отримав поранення, повернувся, реабілітувався, став у стрій, поїхав у Бахмут. У Бахмуті отримав поранення, реабілітувався, став у стрій — невгамовний. Людина російськомовна, громадянин Російської Федерації. Ігор “Черкас” Михайленко Заступник командира 3-ї ОШБр, засновник “Центурії”

За словами "Черкаса", ця історія є одним з доказів існування "хороших росіян", адже “Барсік” уже 10 років воює за Україну та українські цінності, а також захищає своїх побратимів на фронті.

Що важливо знати про Ігоря "Черкаса" Михайленка

Разом з Андрієм Білецьким став співзасновником українського партизанського загону Чорний Корпус.

Брав участь у штурмі клубу "Оплот" (головного штабу проросійських сепаратистів Харкова) обороні Харківської облдержадміністрації 1 березня 2014 року, бою на Римарській та подіях 5-7 травня у Маріуполі.

Під час Визволення Маріуполя 13 червня 2014 року, особисто командував однією зі штурмових груп "Азову".

Окрім того, "Черкас" брав безпосередню участь у визволенні Мар'їнки 5 серпня 2014 року, Іловайській (у серпні 2014 року) та Широкинській (у лютому 2015 року) операціях.