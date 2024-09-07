Інтерв’ю Online.UA з замкомандиром 3 ОШБр Жоріним покажуть в етері Національного телемарафону

7 вересня о 22:30 в етері Національного телемарафону покажуть інтерв’ю Online.UA із заступником командира Третьої штурмової бригади, екскомандиром полку “Азов”, майором ЗСУ Максимом Жоріним. У ньому захисник розповість про складну ситуацію на фронті, пояснить фатальність потенційних переговорів з Росією та опише проблеми, з якими стикається українська армія.

Жорін попередив, що ситуація на фронті продовжує загострюватися

За словами замкомандира 3 ОШБр, станом на сьогодні ми опинилися на доволі складному етапі війни.

Одна з головних проблем полягає в тому, що не так вже й багато цивільних знають про те, що насправді відбувається на фронті та які наслідки це може мати.

Наші підрозділи виснажуються, вони майже не відпочивають. Їх там інколи можуть поміняти місцями, щоб очухались люди. Але загалом ця ситуація дуже складна. І єдиний варіант зараз — це в жодному разі не можна вестись на всю цю ахінею типу: “Все! Треба зупинятися, треба перемовини!”. Не можна в жодному разі це робити. Це як в бійці: ти б’єшся, ти виснажений, але в тебе вибору немає. Максим Жорін Заступник командира 3 ОШБр, майор ЗСУ

За словами Жоріна, попри те, що в України набагато менше ресурсів, аніж у Росії, вона має шанс розгромити ворога та вийти переможницею з цієї війни.

Жорін спрогнозував, чим закінчаться потенційні перемовини України та РФ

Замкомандир 3 ОШБР закликав українців розплющити очі та нарешті усвідомити, що країна-агресорка наразі взагалі на зацікавлена в перемовинах з Україною.

Попри це, звичайно, Кремль може погодитися на умовну перерву, однак вона одразу закінчиться, як тільки ворог перепідготується.

У цей час закінчаться будь-які домовленості, перемовини, обіцянки, про все це (росіяни — ред.) забудуть, — попередив Максим Жорін. Поширити

Він також озвучив попередження, що другий удар Росії по Україні може стати фатальним, тому не можна дати ворогу час на підготовку до нього.