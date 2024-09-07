Интервью Online.UA с замкомандиром 3 ОШБр Жориным покажут в эфире Национального телемарафона

7 сентября в 22:30 в эфире Национального телемарафона покажут интервью Online.UA с заместителем командира Третьей штурмовой бригады, экскомандиром полка "Азов", майором ВСУ Максимом Жориным. В нем защитник расскажет о сложной ситуации на фронте, объяснит роковость потенциальных переговоров с Россией и опишет проблемы, с которыми сталкивается украинская армия.
Главные тезисы
- Жорин отметил, что сложная ситуация на фронте частично обусловлена истощением украинских подразделений.
- Украина может разгромить Россию, если не будет соглашаться на фиктивные переговоры с врагом.
- В скором времени у армии РФ начнутся серьезные проблемы с личным составом, что может повлиять на ход войны.
Жорин предупредил, что ситуация на фронте продолжает обостряться
По словам замкомандира 3 ОШБр, на сегодняшний день мы оказались на довольно сложном этапе войны.
Одна из главных проблем состоит в том, что не так уж многие гражданские знают о том, что на самом деле происходит на фронте и какие последствия это может иметь.
По словам Жорина, несмотря на то, что у Украины гораздо меньше ресурсов, чем у России, у нее есть шанс разгромить врага и выйти победительницей из этой войны.
Жорин спрогнозировал, чем закончатся потенциальные переговоры Украины и РФ
Замкомандир 3 ОШБР призвал украинцев открыть глаза и наконец осознать, что страна-агрессорка пока вообще не заинтересована в переговорах с Украиной.
Несмотря на это, конечно, Кремль может согласиться на условный перерыв, однако он сразу закончится, как враг переподготовится.
Он также озвучил предупреждение, что второй удар России по Украине может оказаться роковым, поэтому нельзя дать врагу время на подготовку к нему.
Кроме того, замкомандир 3 ОШБР спрогнозировал, что в скором времени в армии РФ начнутся серьезные проблемы с личным составом, что также повлияет на ход войны.
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