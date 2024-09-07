Интервью Online.UA с замкомандиром 3 ОШБр Жориным покажут в эфире Национального телемарафона

7 сентября в 22:30 в эфире Национального телемарафона покажут интервью Online.UA с заместителем командира Третьей штурмовой бригады, экскомандиром полка "Азов", майором ВСУ Максимом Жориным. В нем защитник расскажет о сложной ситуации на фронте, объяснит роковость потенциальных переговоров с Россией и опишет проблемы, с которыми сталкивается украинская армия.

Жорин предупредил, что ситуация на фронте продолжает обостряться

По словам замкомандира 3 ОШБр, на сегодняшний день мы оказались на довольно сложном этапе войны.

Одна из главных проблем состоит в том, что не так уж многие гражданские знают о том, что на самом деле происходит на фронте и какие последствия это может иметь.

Наши подразделения истощаются, почти не отдыхают. Их там иногда могут поменять местами, чтобы очухались люди. Но в целом эта ситуация очень сложная. И единственный вариант сейчас — это ни в коем случае нельзя вестись на всю эту ахинею типа: “Все! Надо останавливаться, надо переговоры!”. Нельзя ни в коем случае это делать. Это как в драке: ты дерешься, ты истощен, но у тебя выбора нет. Максим Жорин Заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ

По словам Жорина, несмотря на то, что у Украины гораздо меньше ресурсов, чем у России, у нее есть шанс разгромить врага и выйти победительницей из этой войны.

Жорин спрогнозировал, чем закончатся потенциальные переговоры Украины и РФ

Замкомандир 3 ОШБР призвал украинцев открыть глаза и наконец осознать, что страна-агрессорка пока вообще не заинтересована в переговорах с Украиной.

Несмотря на это, конечно, Кремль может согласиться на условный перерыв, однако он сразу закончится, как враг переподготовится.

В это время закончатся любые договоренности, переговоры, обещания, все это (россияне — ред.) забудут, — предупредил Максим Жорин. Поделиться

Он также озвучил предупреждение, что второй удар России по Украине может оказаться роковым, поэтому нельзя дать врагу время на подготовку к нему.