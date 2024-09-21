21 сентября в 22:30 на всех телеканалах национального марафона "Единые новости" покажут интервью Online.UA с заместителем командира 3-й ОШБр, 2-м командиром ОЗСП "Азов", основателем "Центурии" Игорем "Черкасом" Михайленко. В нем защитник расскажет о разнице между патриотом и националистом, зачем создали “Центурию” и чем она помогает “Азову”, существуют ли хорошие россияне и когда украинская элита будет национально ориентирована.
Главные тезисы
- Интервью с основателем “Центурии” Игорем “Черкасом” Михайленко покажут в Национальном марафоне, где он расскажет о разнице между патриотом и националистом.
- Деятельность “Центурии” играет важную роль в поддержке боевых действий “Азова” и национализма в Украине.
- Игорь “Черкас” Михайленко активно участвовал в ключевых боевых событиях войны России против Украины.
Существуют ли "хорошие россияне"
По убеждению "Черкаса", человек, который разговаривает на другом языке, даже на русском, и дерется в окопе за Украину, имеет право называться украинцем.
Поэтому заместитель командира 3-й ОШБр не скрывает, что искренне обеспокоен тем фактом, что в Украине до сих пор не создали простого алгоритма предоставления гражданства иностранцам, длительное время воюющих на фронте за независимость нашей страны.
По словам "Черкаса", эта история является одним из доказательств существования "хороших россиян", ведь "Барсик" уже 10 лет воюет за Украину и украинские ценности, а также защищает своих собратьев на фронте.
Что важно знать об Игоре "Черкасе" Михайленко
Вместе с Андреем Белецким стал соучредителем украинского партизанского отряда Черный Корпус.
Участвовал в штурме клуба "Оплот" (главного штаба пророссийских сепаратистов Харькова) обороне Харьковской облгосадминистрации 1 марта 2014 года, бою на Рымарской и событиях 5-7 мая в Мариуполе.
Во время Освобождения Мариуполя 13 июня 2014 лично командовал одной из штурмовых групп "Азова".
Кроме того, "Черкас" принимал непосредственное участие в освобождении Марьинки 5 августа 2014, Иловайской (в августе 2014) и Широкинской (в феврале 2015) операциях.
До октября 2014 командовал 1-й сотней полка "Азов", а после избрания Андрея Белецкого народным депутатом стал командиром полка.
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