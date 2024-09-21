Интервью Online.UA с основателем "Центурии" покажут в Национальном марафоне. Когда смотреть

21 сентября в 22:30 на всех телеканалах национального марафона "Единые новости" покажут интервью Online.UA с заместителем командира 3-й ОШБр, 2-м командиром ОЗСП "Азов", основателем "Центурии" Игорем "Черкасом" Михайленко. В нем защитник расскажет о разнице между патриотом и националистом, зачем создали “Центурию” и чем она помогает “Азову”, существуют ли хорошие россияне и когда украинская элита будет национально ориентирована.

Существуют ли "хорошие россияне"

По убеждению "Черкаса", человек, который разговаривает на другом языке, даже на русском, и дерется в окопе за Украину, имеет право называться украинцем.

Поэтому заместитель командира 3-й ОШБр не скрывает, что искренне обеспокоен тем фактом, что в Украине до сих пор не создали простого алгоритма предоставления гражданства иностранцам, длительное время воюющих на фронте за независимость нашей страны.

Для меня очень показательно "Барсик" из "Азова". В 2014 году он присоединился, в роту разведки попал, потом уволился, был у меня в организации. Началась война, он участвовал в Киевской кампании, улетел в Мариуполь на вертолете. Там получил ранение, вернулся, реабилитировался, стал в строй, уехал в Бахмут. В Бахмуте получил ранения, реабилитировался, стал в строй — неугомонный. Человек русскоязычный, гражданин Российской Федерации. Игорь "Черкас" Михайленко Заместитель командира 3-й ОШБр, основатель "Центурии"

По словам "Черкаса", эта история является одним из доказательств существования "хороших россиян", ведь "Барсик" уже 10 лет воюет за Украину и украинские ценности, а также защищает своих собратьев на фронте.

Что важно знать об Игоре "Черкасе" Михайленко

Вместе с Андреем Белецким стал соучредителем украинского партизанского отряда Черный Корпус.

Участвовал в штурме клуба "Оплот" (главного штаба пророссийских сепаратистов Харькова) обороне Харьковской облгосадминистрации 1 марта 2014 года, бою на Рымарской и событиях 5-7 мая в Мариуполе.

Во время Освобождения Мариуполя 13 июня 2014 лично командовал одной из штурмовых групп "Азова".

Кроме того, "Черкас" принимал непосредственное участие в освобождении Марьинки 5 августа 2014, Иловайской (в августе 2014) и Широкинской (в феврале 2015) операциях.