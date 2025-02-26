Інвестфонд відбудови України. Кабмін схвалив рішення для підписання угоди зі США
Категорія
Україна
Дата публікації

Інвестфонд відбудови України. Кабмін схвалив рішення для підписання угоди зі США

Денис Шмигаль
Шмигаль

26 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, необхідні для підписання рамкової угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Головні тези:

  • Кабмін України схвалив рішення для підписання угоди зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови.
  • Фонд буде спільною власністю та управлятиметься урядами обох країн, з метою інвестування в проєкти відбудови України.
  • Угода передбачає, що українські надра та ресурси залишаються українськими, не передаються нікому іншому.

Кабмін схвалив рішення для підписання угоди зі США

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, угода матиме шість ключових позицій.

  1. Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.

  2. Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

  3. Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.

  4. США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.

  5. Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проєкти відбудови України.

  6. В угоді враховані зобов'язання України в межах євроінтеграційного процесу.

Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України

Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців, — зазначив Шмигаль.

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