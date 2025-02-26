Инвестфонд восстановления Украины. Кабмин одобрил решение для подписания соглашения с США

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций.

Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет управляться правительствами обеих наших стран.

Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.

Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

США будут вносить взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.

Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины.