Инвестфонд восстановления Украины. Кабмин одобрил решение для подписания соглашения с США

26 февраля Кабинет Министров Украины принял решение, необходимые для подписания рамочного соглашения между Украиной и Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.
Главные тезисы
- Кабмин Украины принял решение о подписании соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления.
- Фонд будет совместной собственностью и управляться правительствами обеих стран с целью инвестирования в проекты восстановления Украины.
- Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов, а США - финансовые взносы и критически важные активы для восстановления.
Кабмин одобрил решение для подписания соглашения с США
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций.
Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет управляться правительствами обеих наших стран.
Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
США будут вносить взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.
Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины.
В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса.
Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев, — отметил Шмигаль.
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