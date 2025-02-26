Инвестфонд восстановления Украины. Кабмин одобрил решение для подписания соглашения с США
Категория
Украина
Дата публикации

Инвестфонд восстановления Украины. Кабмин одобрил решение для подписания соглашения с США

Денис Шмыгаль
Шмыгаль
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26 февраля Кабинет Министров Украины принял решение, необходимые для подписания рамочного соглашения между Украиной и Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Главные тезисы

  • Кабмин Украины принял решение о подписании соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления.
  • Фонд будет совместной собственностью и управляться правительствами обеих стран с целью инвестирования в проекты восстановления Украины.
  • Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов, а США - финансовые взносы и критически важные активы для восстановления.

Кабмин одобрил решение для подписания соглашения с США

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций.

  1. Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет управляться правительствами обеих наших стран.

  2. Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.

  3. Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

  4. США будут вносить взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.

  5. Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины.

  6. В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса.

То есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев, — отметил Шмигаль.

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