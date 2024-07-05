Invictus Games-2025. До збірної України увійшло 35 спортсменів

Цього року кількість учасників національної збірної Invictus Games збільшили з 25 до 35 осіб.

Україна вп’яте візьме участь у Іграх Нескорених

Це будуть перші в історії заходу зимові гібридні Ігри, які пройдуть у канадських містах Ванкувер та Вістлер.

Учасники візьмуть участь у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних, а також нових зимових видах спорту: гірських лижах, сноуборді, біатлоні, бігових лижах, скелетоні і керлінгу на кріслах колісних.

У 2025 році 35 ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми або захворювання під час виконання службових обов’язків, представлять Україну на Іграх Нескорених (Invictus Games) у Канаді.

Я дуже радий. Мене переповнюють почуття. Я дуже довго до цього йшов. Я казав, що все одно буду учасником національної збірної. Ми зробимо все, щоб Україна прославилася і в Канаді, і в усьому світі. Щоб усі знали, що ми нація непереможних, — прокоментував результати відбору Віктор Дикий, ветеран Національної гвардії України з Донецької області. Поширити

Цьогоріч кількість учасників національної збірної збільшили з 25 до 35 осіб. Їх відібрали з-поміж 325 учасників всеукраїнських змагань, які тривали у Києві з 31 травня до 2 червня.

На нашу думку, ці спортивні кемпи мають великий потенціал для того, щоб виходити за межі Invictus Games і бути програмою відновлення для ветеранів, і ми над цим активно працюємо. Тарас Ковалик Керівник ветеранського відділу "Повернись живим!"

Світоліна пробилася в третій раунд Вімблдонського турніру

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено здолала німкеню Юле Німаєр у другому колі Вімблдона.

The sights and sounds of victory, up close 📹



A fantastic three set win for Elina Svitolina 🇺🇦#Wimbledon pic.twitter.com/ER6ajvaaFG — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2024

У дебюті зустрічі суперниці обмінялися брейками. Далі Світоліна та її німецька опонентка зосередилися на власних подачах. Вирішальний хід у восьмому геймі зробила українка, коли з другої спроби набрала очко на подачі Німаєр.

У другому сеті Світоліна відразу окреслила намір домінувати, оформивши брейк у стартовому геймі. Далі українській тенісистці було достатньо зосередитися на власних подачах. Утім, у сьомому геймі екс-третя ракетка світу взяла ще одну подачу німкені.