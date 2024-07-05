Invictus Games-2025. До збірної України увійшло 35 спортсменів

Цього року кількість учасників національної збірної Invictus Games збільшили з 25 до 35 осіб.
Головні тези:
- У 2025 році збірна України візьме участь у Invictus Games у Канаді з 35 спортсменами, що є історичним рекордом.
- Учасники змагатимуться у звичайних та нових зимових видах спорту, включно з гірськими лижами, сноубордом та біатлоном.
- Участь у спортивних змаганнях не лише мотивує, а й допомагає підняти патріотичний дух та підтримку військовослужбовців та ветеранів з України.
- Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно продовжує свій виступ на Вімблдонському турнірі, здолавши німецьку опонентку.
Україна вп’яте візьме участь у Іграх Нескорених
Це будуть перші в історії заходу зимові гібридні Ігри, які пройдуть у канадських містах Ванкувер та Вістлер.
Учасники візьмуть участь у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних, а також нових зимових видах спорту: гірських лижах, сноуборді, біатлоні, бігових лижах, скелетоні і керлінгу на кріслах колісних.
У 2025 році 35 ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми або захворювання під час виконання службових обов’язків, представлять Україну на Іграх Нескорених (Invictus Games) у Канаді.
Цьогоріч кількість учасників національної збірної збільшили з 25 до 35 осіб. Їх відібрали з-поміж 325 учасників всеукраїнських змагань, які тривали у Києві з 31 травня до 2 червня.
Світоліна пробилася в третій раунд Вімблдонського турніру
Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено здолала німкеню Юле Німаєр у другому колі Вімблдона.
The sights and sounds of victory, up close 📹— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2024
A fantastic three set win for Elina Svitolina 🇺🇦#Wimbledon pic.twitter.com/ER6ajvaaFG
У дебюті зустрічі суперниці обмінялися брейками. Далі Світоліна та її німецька опонентка зосередилися на власних подачах. Вирішальний хід у восьмому геймі зробила українка, коли з другої спроби набрала очко на подачі Німаєр.
У другому сеті Світоліна відразу окреслила намір домінувати, оформивши брейк у стартовому геймі. Далі українській тенісистці було достатньо зосередитися на власних подачах. Утім, у сьомому геймі екс-третя ракетка світу взяла ще одну подачу німкені.
У наступному колі Світоліна зустрінеться з туніскою Онс Жабер. Попередньо матч запланований на п'ятницю, 5 липня. Їхні турнірні шляхи раніше перетиналися тричі, а веде в протистоянні українська тенісистка (2:1).
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