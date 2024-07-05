Invictus Games-2025. До збірної України увійшло 35 спортсменів
Категорія
Спорт
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Invictus Games-2025. До збірної України увійшло 35 спортсменів

Invictus Games-2025
Джерело:  Invictus games

Цього року кількість учасників національної збірної Invictus Games збільшили з 25 до 35 осіб.

Головні тези:

  • У 2025 році збірна України візьме участь у Invictus Games у Канаді з 35 спортсменами, що є історичним рекордом.
  • Учасники змагатимуться у звичайних та нових зимових видах спорту, включно з гірськими лижами, сноубордом та біатлоном.
  • Участь у спортивних змаганнях не лише мотивує, а й допомагає підняти патріотичний дух та підтримку військовослужбовців та ветеранів з  України.
  • Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно продовжує свій виступ на Вімблдонському турнірі, здолавши німецьку опонентку.

Україна вп’яте візьме участь у Іграх Нескорених

Це будуть перші в історії заходу зимові гібридні Ігри, які пройдуть у канадських містах Ванкувер та Вістлер.

Учасники візьмуть участь у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних, а також нових зимових видах спорту: гірських лижах, сноуборді, біатлоні, бігових лижах, скелетоні і керлінгу на кріслах колісних.

У 2025 році 35 ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми або захворювання під час виконання службових обов’язків, представлять Україну на Іграх Нескорених (Invictus Games) у Канаді.  

Я дуже радий. Мене переповнюють почуття. Я дуже довго до цього йшов. Я казав, що все одно буду учасником національної збірної. Ми зробимо все, щоб Україна прославилася і в Канаді, і в усьому світі. Щоб усі знали, що ми нація непереможних, — прокоментував результати відбору Віктор Дикий, ветеран Національної гвардії України з Донецької області. 

Цьогоріч кількість учасників національної збірної збільшили з 25 до 35 осіб. Їх відібрали з-поміж 325 учасників всеукраїнських змагань, які тривали у Києві з 31 травня до 2 червня. 

На нашу думку, ці спортивні кемпи мають великий потенціал для того, щоб виходити за межі Invictus Games і бути програмою відновлення для ветеранів, і ми над цим активно працюємо.

Тарас Ковалик

Тарас Ковалик

Керівник ветеранського відділу "Повернись живим!"

Світоліна пробилася в третій раунд Вімблдонського турніру

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено здолала німкеню Юле Німаєр у другому колі Вімблдона.

У дебюті зустрічі суперниці обмінялися брейками. Далі Світоліна та її німецька опонентка зосередилися на власних подачах. Вирішальний хід у восьмому геймі зробила українка, коли з другої спроби набрала очко на подачі Німаєр.

У другому сеті Світоліна відразу окреслила намір домінувати, оформивши брейк у стартовому геймі. Далі українській тенісистці було достатньо зосередитися на власних подачах. Утім, у сьомому геймі екс-третя ракетка світу взяла ще одну подачу німкені.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з туніскою Онс Жабер. Попередньо матч запланований на п'ятницю, 5 липня. Їхні турнірні шляхи раніше перетиналися тричі, а веде в протистоянні українська тенісистка (2:1).

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