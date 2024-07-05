Invictus Games-2025. В сборную Украины вошли 35 спортсменов

В этом году количество участников национальной сборной Invictus Games увеличили с 25 до 35 человек.

Украина в пятый раз примет участие в Играх Непокоренных

Это будут первые в истории мероприятия зимние гибридные игры, которые пройдут в канадских городах Ванкувер и Уистлер.

Участники примут участие в плавании, гребле на тренажерах, волейболе сидя, баскетболе на колесных креслах и регби на колесных колесах, а также новых зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, беговых лыжах, скелетах.

В 2025 году 35 ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания при исполнении служебных обязанностей, представят Украину на Играх Непокоренных (Invictus Games) в Канаде.

Я очень рад. Меня переполняют чувства. Я очень долго шел к этому. Я говорил, что все равно буду участником сборной. Мы сделаем все, чтобы Украина прославилась и в Канаде и во всем мире. Чтобы все знали, что мы - нация непобедимых, - прокомментировал результаты отбора Виктор Дикий, ветеран Национальной гвардии Украины из Донецкой области. Поделиться

В этом году количество участников национальной сборной увеличили с 25 до 35 человек. Их отобрали из 325 участников всеукраинских соревнований, которые продолжались в Киеве с 31 мая по 2 июня.

По нашему мнению, эти спортивные кемпы имеют большой потенциал для того, чтобы выходить за пределы Invictus Games и быть программой обновления для ветеранов, и мы над этим активно работаем. Тарас Ковалик Руководитель ветеранского отдела "Вернись живым!"

Свитолина пробилась в третий раунд Уимблдонского турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно одолела немку Юле Нимайер во втором круге Уимблдона.

The sights and sounds of victory, up close 📹



A fantastic three set win for Elina Svitolina 🇺🇦#Wimbledon pic.twitter.com/ER6ajvaaFG — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2024

В дебюте встречи соперницы обменялись брейками. Далее Свитолина и ее немецкая оппонентка сосредоточились на своих подачах. Решающий ход в восьмом гейме совершила украинка, когда со второй попытки набрала очко на подаче Нимайер.

Во втором сете Свитолина сразу очертила намерение доминировать, оформив брейк в стартовом гейме. Далее украинской теннисистке достаточно было сосредоточиться на собственных подачах. Впрочем, в седьмом гейме экс-третья ракетка мира взяла еще одну подачу немки.