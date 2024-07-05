Invictus Games-2025. В сборную Украины вошли 35 спортсменов

В этом году количество участников национальной сборной Invictus Games увеличили с 25 до 35 человек.
Главные тезисы
- В 2025 году сборная Украины примет участие в Invictus Games в Канаде с 35 спортсменами, являющимися историческим рекордом.
- Участники будут соревноваться в обычных и новых зимних видах спорта, включая горные лыжи, сноуборд и биатлон.
- Участие в спортивных соревнованиях не только мотивирует, но помогает поднять патриотический дух и поддержку военнослужащих и ветеранов из Украины.
- Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно продолжает свое выступление на Уимблдонском турнире, одолев немецкую оппонентку.
Украина в пятый раз примет участие в Играх Непокоренных
Это будут первые в истории мероприятия зимние гибридные игры, которые пройдут в канадских городах Ванкувер и Уистлер.
Участники примут участие в плавании, гребле на тренажерах, волейболе сидя, баскетболе на колесных креслах и регби на колесных колесах, а также новых зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, беговых лыжах, скелетах.
В 2025 году 35 ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания при исполнении служебных обязанностей, представят Украину на Играх Непокоренных (Invictus Games) в Канаде.
В этом году количество участников национальной сборной увеличили с 25 до 35 человек. Их отобрали из 325 участников всеукраинских соревнований, которые продолжались в Киеве с 31 мая по 2 июня.
Свитолина пробилась в третий раунд Уимблдонского турнира
Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно одолела немку Юле Нимайер во втором круге Уимблдона.
The sights and sounds of victory, up close 📹— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2024
A fantastic three set win for Elina Svitolina 🇺🇦#Wimbledon pic.twitter.com/ER6ajvaaFG
В дебюте встречи соперницы обменялись брейками. Далее Свитолина и ее немецкая оппонентка сосредоточились на своих подачах. Решающий ход в восьмом гейме совершила украинка, когда со второй попытки набрала очко на подаче Нимайер.
Во втором сете Свитолина сразу очертила намерение доминировать, оформив брейк в стартовом гейме. Далее украинской теннисистке достаточно было сосредоточиться на собственных подачах. Впрочем, в седьмом гейме экс-третья ракетка мира взяла еще одну подачу немки.
В следующем круге Свитолина встретится с туниской Онс Жабер. Предварительно матч запланирован на пятницу, 5 июля. Их турнирные пути раньше пересекались трижды, а ведет в противостоянии украинская теннисистка (2:1).
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