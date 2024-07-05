Invictus Games-2025. В сборную Украины вошли 35 спортсменов
Категория
Спорт
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Invictus Games-2025. В сборную Украины вошли 35 спортсменов

Invictus Games-2025.
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Источник:  Invictus games

В этом году количество участников национальной сборной Invictus Games увеличили с 25 до 35 человек.

Главные тезисы

  • В 2025 году сборная Украины примет участие в Invictus Games в Канаде с 35 спортсменами, являющимися историческим рекордом.
  • Участники будут соревноваться в обычных и новых зимних видах спорта, включая горные лыжи, сноуборд и биатлон.
  • Участие в спортивных соревнованиях не только мотивирует, но помогает поднять патриотический дух и поддержку военнослужащих и ветеранов из Украины.
  • Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно продолжает свое выступление на Уимблдонском турнире, одолев немецкую оппонентку.

Украина в пятый раз примет участие в Играх Непокоренных

Это будут первые в истории мероприятия зимние гибридные игры, которые пройдут в канадских городах Ванкувер и Уистлер.

Участники примут участие в плавании, гребле на тренажерах, волейболе сидя, баскетболе на колесных креслах и регби на колесных колесах, а также новых зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, беговых лыжах, скелетах.

В 2025 году 35 ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания при исполнении служебных обязанностей, представят Украину на Играх Непокоренных (Invictus Games) в Канаде.

Я очень рад. Меня переполняют чувства. Я очень долго шел к этому. Я говорил, что все равно буду участником сборной. Мы сделаем все, чтобы Украина прославилась и в Канаде и во всем мире. Чтобы все знали, что мы - нация непобедимых, - прокомментировал результаты отбора Виктор Дикий, ветеран Национальной гвардии Украины из Донецкой области.

В этом году количество участников национальной сборной увеличили с 25 до 35 человек. Их отобрали из 325 участников всеукраинских соревнований, которые продолжались в Киеве с 31 мая по 2 июня.

По нашему мнению, эти спортивные кемпы имеют большой потенциал для того, чтобы выходить за пределы Invictus Games и быть программой обновления для ветеранов, и мы над этим активно работаем.

Тарас Ковалик

Тарас Ковалик

Руководитель ветеранского отдела "Вернись живым!"

Свитолина пробилась в третий раунд Уимблдонского турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно одолела немку Юле Нимайер во втором круге Уимблдона.

В дебюте встречи соперницы обменялись брейками. Далее Свитолина и ее немецкая оппонентка сосредоточились на своих подачах. Решающий ход в восьмом гейме совершила украинка, когда со второй попытки набрала очко на подаче Нимайер.

Во втором сете Свитолина сразу очертила намерение доминировать, оформив брейк в стартовом гейме. Далее украинской теннисистке достаточно было сосредоточиться на собственных подачах. Впрочем, в седьмом гейме экс-третья ракетка мира взяла еще одну подачу немки.

В следующем круге Свитолина встретится с туниской Онс Жабер. Предварительно матч запланирован на пятницу, 5 июля. Их турнирные пути раньше пересекались трижды, а ведет в противостоянии украинская теннисистка (2:1).

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