Інженери з Кремнієвої долини масово роблять пластичні операції — що відбувається

У Кремнієвій долині все більше чоловіків із технологічного сектору звертаються до пластичних хірургів. Головна їхня ціль —виглядати молодше, щоб витримати тиск конкуренції у сучасному світі.

Що відомо про тенденції у Кремнієвій долині

Згідно з даними видання Wall Street Journal, найбільш популярними процедурами є підтяжка обличчя і шиї, корекція повік та інші методи омолодження.

Багато чоловіків непокояться через те, що зовнішні ознаки старіння змусять колег та інвесторів сприймати їх як "застарілих".

Ні для кого не секрет, що саме в технологічній сфері молодість асоціюється з інноваціями.

Культ молодості в технологічному середовищі не новий, ще інвестор Пітер Тіль радив не наймати людей, старших за 30. У підсумку дедалі більше засновників стартапів і керівників компаній вирішують оновити і власну зовнішність. Поширити

Красномовну статистку опублікувало Американське товариство пластичних хірургів.

Воно звертає увагу на те, що минулого року кількість чоловічих косметичних процедур зросла на 20%.

Ба більше, вказано, що саме технологічні центри на кшталт Сан-Франциско та Остіна лідирують за попитом.

З коментарем з цього приводу виступив пластичний хірург із Каліфорнії доктор Тімоті Мартен: