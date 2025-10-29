Інженери з Кремнієвої долини масово роблять пластичні операції — що відбувається

У Кремнієвій долині все більше чоловіків із технологічного сектору звертаються до пластичних хірургів. Головна їхня ціль —виглядати молодше, щоб витримати тиск конкуренції у сучасному світі.
Головні тези:
- Ейджизм набирає обертів навіть у сферах, де повинні цінуватися досвід та знання.
- Також у Кремнієвій долині повернулися до 72-годинного робочого тижня.
Що відомо про тенденції у Кремнієвій долині
Згідно з даними видання Wall Street Journal, найбільш популярними процедурами є підтяжка обличчя і шиї, корекція повік та інші методи омолодження.
Багато чоловіків непокояться через те, що зовнішні ознаки старіння змусять колег та інвесторів сприймати їх як "застарілих".
Ні для кого не секрет, що саме в технологічній сфері молодість асоціюється з інноваціями.
Красномовну статистку опублікувало Американське товариство пластичних хірургів.
Воно звертає увагу на те, що минулого року кількість чоловічих косметичних процедур зросла на 20%.
Ба більше, вказано, що саме технологічні центри на кшталт Сан-Франциско та Остіна лідирують за попитом.
З коментарем з цього приводу виступив пластичний хірург із Каліфорнії доктор Тімоті Мартен:
