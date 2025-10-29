Инженеры из Кремниевой долины делают пластические операции — что происходит

В Кремниевой долине все больше мужчин из технологического сектора обращаются к пластическим хирургам. Главная их цель — выглядеть моложе, чтобы выдержать давление конкуренции в современном мире.
Главные тезисы
- Эйджизм набирает обороты даже в областях, где должны цениться опыт и знания.
- Также в Кремниевой долине вернулись к 72-часовой рабочей неделе.
Что известно о тенденциях в Кремниевой долине
Согласно данным издания Wall Street Journal, наиболее популярными процедурами являются подтяжка лица и шеи, коррекция век и другие омолаживающие методы.
Многие мужчины обеспокоены тем, что внешние признаки старения заставят коллег и инвесторов воспринимать их как "устаревших".
Ни для кого не секрет, что именно в технологической сфере молодость ассоциируется с инновациями.
Красноречивую статистку опубликовало Американское общество пластических хирургов.
Оно обращает внимание на то, что в прошлом году количество мужских косметических процедур выросло на 20%.
Более того, указано, что именно технологические центры вроде Сан-Франциско и Остина лидируют по этому запросу.
С комментарием по этому поводу выступил пластический хирург из Калифорнии доктор Тимоти Мартен:
