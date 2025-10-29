Инженеры из Кремниевой долины делают пластические операции — что происходит
Категория
Технологии
Дата публикации

Инженеры из Кремниевой долины делают пластические операции — что происходит

Что известно о тенденциях в Кремниевой долине
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

В Кремниевой долине все больше мужчин из технологического сектора обращаются к пластическим хирургам. Главная их цель — выглядеть моложе, чтобы выдержать давление конкуренции в современном мире.

Главные тезисы

  • Эйджизм набирает обороты даже в областях, где должны цениться опыт и знания.
  • Также в Кремниевой долине вернулись к 72-часовой рабочей неделе.

Что известно о тенденциях в Кремниевой долине

Согласно данным издания Wall Street Journal, наиболее популярными процедурами являются подтяжка лица и шеи, коррекция век и другие омолаживающие методы.

Многие мужчины обеспокоены тем, что внешние признаки старения заставят коллег и инвесторов воспринимать их как "устаревших".

Ни для кого не секрет, что именно в технологической сфере молодость ассоциируется с инновациями.

Культ молодости в технологической среде не нов, еще инвестор Питер Тиль советовал не нанимать людей старше 30. В итоге все больше основателей стартапов и руководителей компаний решают обновить и собственную внешность.

Красноречивую статистку опубликовало Американское общество пластических хирургов.

Оно обращает внимание на то, что в прошлом году количество мужских косметических процедур выросло на 20%.

Более того, указано, что именно технологические центры вроде Сан-Франциско и Остина лидируют по этому запросу.

С комментарием по этому поводу выступил пластический хирург из Калифорнии доктор Тимоти Мартен:

В Кремниевой долине ты становишься "нерелевантным", как только начинаешь выглядеть старым.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Технологии открывают окно возможностей на фронте, но есть одно "но"
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине будут развивать космические технологии — Минобороны создало новое управление
космос
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Европейские компании похищают украинские БПЛА-технологии
Украинские БПЛА-технологии постоянно пытаются украсть

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?