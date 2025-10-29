Инженеры из Кремниевой долины делают пластические операции — что происходит

В Кремниевой долине все больше мужчин из технологического сектора обращаются к пластическим хирургам. Главная их цель — выглядеть моложе, чтобы выдержать давление конкуренции в современном мире.

Что известно о тенденциях в Кремниевой долине

Согласно данным издания Wall Street Journal, наиболее популярными процедурами являются подтяжка лица и шеи, коррекция век и другие омолаживающие методы.

Многие мужчины обеспокоены тем, что внешние признаки старения заставят коллег и инвесторов воспринимать их как "устаревших".

Ни для кого не секрет, что именно в технологической сфере молодость ассоциируется с инновациями.

Культ молодости в технологической среде не нов, еще инвестор Питер Тиль советовал не нанимать людей старше 30. В итоге все больше основателей стартапов и руководителей компаний решают обновить и собственную внешность. Поделиться

Красноречивую статистку опубликовало Американское общество пластических хирургов.

Оно обращает внимание на то, что в прошлом году количество мужских косметических процедур выросло на 20%.

Более того, указано, что именно технологические центры вроде Сан-Франциско и Остина лидируют по этому запросу.

С комментарием по этому поводу выступил пластический хирург из Калифорнии доктор Тимоти Мартен: