iPhone 17 Air. Чого саме очікувати від новинки Apple

Інсайдер Fixed Focus Digital розкрив додаткові цікаві дані про особливості майбутнього рекордно тонкого смартфона від Apple. Він підтвердив здогадки користувачів про те, що новинка отримає низку апаратних обмежень.

Яким буде iPhone 17 Air

Згідно з даними інсайдера, iPhone 17 Air буде схожим на майбутній iPhone 17 Pro, однак відмінностей між ними все ж багато:

Батарея: саме через тонкий корпус новий смартфон отримає батарею всього 2900 мАг, а це означає, що на тривале автономне використання розраховувати не варто.

Камера: за словами інсайдера, версія Air матиме більш обмежене налаштування камери. Насамперед йдеться про один 48-мегапіксельний задній об'єктив.

Процесор: Компанія буде встановлювати чипсет A19 Pro. Попри це, смартфон отримає п'ять ядер графічного процесора замість шести. Як це вплине на роботу новинки — сказати важко.

Екран: інсайдер вказує на те, що всі iPhone 17 отримають дисплеї з частотою оновлення 120 Гц, однак повноцінні флагманські екрани ProMotion знову дістануться тільки 17 Pro і Pro Max. У iPhone 17 Air буде застарілий LTPS-OLED дисплей. Що важливо розуміти, він не підтримує динамічну частоту від 1 до 120 Гц.