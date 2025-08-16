iPhone 17 Air. Чого саме очікувати від новинки Apple
Яким буде iPhone 17 Air
Джерело:  online.ua

Інсайдер Fixed Focus Digital розкрив додаткові цікаві дані про особливості майбутнього рекордно тонкого смартфона від Apple. Він підтвердив здогадки користувачів про те, що новинка отримає низку апаратних обмежень.

Головні тези:

  • Камера iPhone 17 Air отримає один 48-мегапіксельний задній об'єктив.
  • Смартфон матиме застарілий LTPS-OLED дисплей з частотою оновлення, що не підтримує динамічний діапазон від 1 до 120 Гц.

Згідно з даними інсайдера, iPhone 17 Air буде схожим на майбутній iPhone 17 Pro, однак відмінностей між ними все ж багато:

Батарея: саме через тонкий корпус новий смартфон отримає батарею всього 2900 мАг, а це означає, що на тривале автономне використання розраховувати не варто.

Камера: за словами інсайдера, версія Air матиме більш обмежене налаштування камери. Насамперед йдеться про один 48-мегапіксельний задній об'єктив.

Процесор: Компанія буде встановлювати чипсет A19 Pro. Попри це, смартфон отримає п'ять ядер графічного процесора замість шести. Як це вплине на роботу новинки — сказати важко.

Екран: інсайдер вказує на те, що всі iPhone 17 отримають дисплеї з частотою оновлення 120 Гц, однак повноцінні флагманські екрани ProMotion знову дістануться тільки 17 Pro і Pro Max. У iPhone 17 Air буде застарілий LTPS-OLED дисплей. Що важливо розуміти, він не підтримує динамічну частоту від 1 до 120 Гц.

