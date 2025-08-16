iPhone 17 Air. Чего именно ждать от новинки Apple

Инсайдер Fixed Focus Digital раскрыл дополнительные интересные данные об особенностях будущего рекордно тонкого смартфона от Apple. Он подтвердил догадки пользователей о том, что новинка получит ряд аппаратных ограничений.

Каким будет iPhone 17 Air

Согласно данным инсайдера, iPhone 17 Air будет похож на будущий iPhone 17 Pro, однако отличий между ними все же много:

Батарея: именно из-за тонкого корпуса новый смартфон получит батарею всего 2900 мАч, а это значит, что на длительное автономное использование рассчитывать не стоит.

Камера: по словам инсайдера, версия Air будет иметь более ограниченную настройку камеры. В первую очередь речь идет об одном 48-мегапиксельном заднем объективе.

Процессор: Компания будет устанавливать чипсет A19 Pro. Также указано, что смартфон получит пять ядер графического процессора вместо шести. Как это повлияет на работу новинки — сказать трудно.

Экран: инсайдер указывает на то, что все iPhone 17 получат дисплеи с частотой обновления 120 Гц, однако полноценные флагманские экраны ProMotion снова достанутся только 17 Pro и Pro Max. У iPhone 17 Air будет устаревший LTPS-OLED дисплей. Что важно понимать, он не поддерживает динамическую частоту от 1 до 120 Гц.