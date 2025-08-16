iPhone 17 Air. Чего именно ждать от новинки Apple

Инсайдер Fixed Focus Digital раскрыл дополнительные интересные данные об особенностях будущего рекордно тонкого смартфона от Apple. Он подтвердил догадки пользователей о том, что новинка получит ряд аппаратных ограничений.
Главные тезисы
- Камера iPhone 17 Air получит один 48-мегапиксельный задний объектив.
- У смартфона будет устаревший LTPS-OLED дисплей с частотой обновления, не поддерживающий динамический диапазон от 1 до 120 Гц.
Каким будет iPhone 17 Air
Согласно данным инсайдера, iPhone 17 Air будет похож на будущий iPhone 17 Pro, однако отличий между ними все же много:
Батарея: именно из-за тонкого корпуса новый смартфон получит батарею всего 2900 мАч, а это значит, что на длительное автономное использование рассчитывать не стоит.
Камера: по словам инсайдера, версия Air будет иметь более ограниченную настройку камеры. В первую очередь речь идет об одном 48-мегапиксельном заднем объективе.
Процессор: Компания будет устанавливать чипсет A19 Pro. Также указано, что смартфон получит пять ядер графического процессора вместо шести. Как это повлияет на работу новинки — сказать трудно.
Экран: инсайдер указывает на то, что все iPhone 17 получат дисплеи с частотой обновления 120 Гц, однако полноценные флагманские экраны ProMotion снова достанутся только 17 Pro и Pro Max. У iPhone 17 Air будет устаревший LTPS-OLED дисплей. Что важно понимать, он не поддерживает динамическую частоту от 1 до 120 Гц.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-