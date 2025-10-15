iPhone 17 потрапив під шквал критики через неочікувану зміну кольору

У мережі спалахнув новий гучний скандал після того, як деякі власники iPhone 17 Pro Max почали скаржитися, що їхні яскраво-помаранчеві смартфони стають рожево-золотими.

iPhone 17 знову в центрі уваги

За словами власників новинок, зміна кольору починається з рамки і блоку камер.

Варто звернути увагу на те, задня панель зберігає початковий колір, через що перехід дуже легко помітити.

Уже пролунали перші версії. Більшість користувачів схиляють до думки, що проблема виникла через окисленням алюмінію.

У більшості випадків Apple наносить анодоване захисне покриття, яке запобігає таким реакціям.

Попри це, іноді трапляються партії, в яких шар виявився погано запаяний, і метал вступає в реакцію з повітрям:

Я викладав фото, де мій помаранчевий iPhone 17 Pro Max став рожево-золотим. Тепер колір змінився ще сильніше. Думаю піти в Apple Store — все-таки я купував помаранчевий, а не рожевий iPhone, — поскаржився в мережі один з користувачів Reddit. Поширити

Якщо ви також зіткнулися з цією проблемою — експерти закликають не використовувати спиртові серветки або абразивні матеріали, а звернутися в підтримку і запросити перевірку пристрою.