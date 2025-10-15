iPhone 17 попал под шквал критики из-за неожиданного изменения цвета

В сети разразился новый громкий скандал после того, как некоторые владельцы iPhone 17 Pro Max начали жаловаться, что их ярко-оранжевые смартфоны становятся розово-золотыми.
Главные тезисы
- Возможной причиной проблемы является окисление алюминия.
- Пользователям, которые столкнулись с этой проблемой, рекомендуется обратиться в сервисный центр Apple.
iPhone 17 снова в центре внимания
По словам владельцев новинок, изменение цвета начинается с рамки и блока камер.
Следует обратить внимание на то, задняя панель сохраняет начальный цвет, поэтому переход очень легко заметить.
Уже прозвучали первые версии. Большинство пользователей склоняются к мнению, что проблема возникла из-за окисления алюминия.
В большинстве случаев Apple наносит анодированное защитное покрытие, которое предотвращает такие реакции.
Несмотря на это, иногда встречаются партии, в которых слой оказался плохо запаянный, и металл вступает в реакцию с воздухом:
Если вы также столкнулись с этой проблемой — эксперты призывают не использовать спиртовые салфетки или абразивные материалы, а обратиться в поддержку и запросить проверку устройства.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-