iPhone 17 попал под шквал критики из-за неожиданного изменения цвета

В сети разразился новый громкий скандал после того, как некоторые владельцы iPhone 17 Pro Max начали жаловаться, что их ярко-оранжевые смартфоны становятся розово-золотыми.

iPhone 17 снова в центре внимания

По словам владельцев новинок, изменение цвета начинается с рамки и блока камер.

Следует обратить внимание на то, задняя панель сохраняет начальный цвет, поэтому переход очень легко заметить.

Уже прозвучали первые версии. Большинство пользователей склоняются к мнению, что проблема возникла из-за окисления алюминия.

В большинстве случаев Apple наносит анодированное защитное покрытие, которое предотвращает такие реакции.

Несмотря на это, иногда встречаются партии, в которых слой оказался плохо запаянный, и металл вступает в реакцию с воздухом:

Я выкладывал фото, где мой оранжевый iPhone 17 Pro Max стал розово-золотым. Теперь цвет сменился еще сильнее. Думаю пойти в Apple Store — все-таки я покупал оранжевый, а не розовый iPhone, — пожаловался в сети один из пользователей Reddit. Поделиться

Если вы также столкнулись с этой проблемой — эксперты призывают не использовать спиртовые салфетки или абразивные материалы, а обратиться в поддержку и запросить проверку устройства.