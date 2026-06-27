Іран атакував шахедами Бахрейн на тлі нічних ударів США

Іран атакував дронами Бахрейн

У Міністерстві закордонних справ Бахрейну заявили, що країну атакували «кілька іранських безпілотників». Там назвали напад «грубою загрозою безпеці громадян і жителів» королівства.

Бахрейн засудив атаку як грубе порушення свого суверенітету та загрозу національній безпеці, наголосивши, що залишає за собою право на самооборону. Поширити

Бахрейн є одним із найпослідовніших критиків Ірану. У королівстві також базується П’ятий флот ВМС США. Нещодавно там відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки за участю державного секретаря США Марко Рубіо. За її підсумками учасники закликали Іран повністю відкрити Ормузьку протоку.

Іран офіційно не підтвердив атаку на Бахрейн, однак заявив, що в суботу завдав ударів по об’єктах, пов’язаних з американськими військовими, повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Ірану не уточнило, де саме були завдані ці, за його визначенням, «оборонні» удари. У Тегерані стверджують, що вони стали відповіддю на «варварські авіаудари» США по іранських прибережних об’єктах спостереження, які, на думку іранської сторони, порушили Статут ООН.