Іран атакував шахедами Бахрейн на тлі нічних ударів США
Категорія
Світ
Дата публікації

Іран атакував шахедами Бахрейн на тлі нічних ударів США

шахед
Джерело:  Associated Press

27 червня Іран атакував Бахрейн безпілотниками, що, ймовірно, стало відповіддю Тегерана на нічні авіаудари Сполучених Штатів.

Головні тези:

  • Іран атакував Бахрейн безпілотниками, ймовірно, у відповідь на авіаудари США.
  • Бахрейн засудив атаку Ірану як порушення свого суверенітету та загрозу національній безпеці.

Іран атакував дронами Бахрейн

У Міністерстві закордонних справ Бахрейну заявили, що країну атакували «кілька іранських безпілотників». Там назвали напад «грубою загрозою безпеці громадян і жителів» королівства.

Бахрейн засудив атаку як грубе порушення свого суверенітету та загрозу національній безпеці, наголосивши, що залишає за собою право на самооборону.

Бахрейн є одним із найпослідовніших критиків Ірану. У королівстві також базується П’ятий флот ВМС США. Нещодавно там відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки за участю державного секретаря США Марко Рубіо. За її підсумками учасники закликали Іран повністю відкрити Ормузьку протоку.

Іран офіційно не підтвердив атаку на Бахрейн, однак заявив, що в суботу завдав ударів по об’єктах, пов’язаних з американськими військовими, повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Ірану не уточнило, де саме були завдані ці, за його визначенням, «оборонні» удари. У Тегерані стверджують, що вони стали відповіддю на «варварські авіаудари» США по іранських прибережних об’єктах спостереження, які, на думку іранської сторони, порушили Статут ООН.

Окремо державне інформаційне агентство IRNA поширило заяву Корпусу вартових іранської революції, в якій організація зазначила, що завдала ударів по кількох об’єктах «американської терористичної армії в регіоні». Які райони були атаковані, не уточнювалося.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран неочікувано заблокував Ормузьку протоку попри угоду зі США
танкер
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ціни на нафту стрімко падають на тлі закінчення перемовин між США та Іраном
нафта
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США припиняють військово-морську блокаду Ірану
Donald Trump
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?