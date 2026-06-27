Иран атаковал шахедами Бахрейн на фоне ночных ударов США

27 июня Иран атаковал Бахрейн беспилотниками, что, вероятно, явилось ответом Тегерана на ночные авиаудары Соединенных Штатов.
Главные тезисы
- Иран атаковал Бахрейн беспилотниками как ответ на ночные авиаудары США.
- Бахрейн осудил атаку Ирана как нарушение своего суверенитета и угрозу национальной безопасности.
Иран атаковал дронами Бахрейн
В Министерстве иностранных дел Бахрейна заявили, что страну атаковали "несколько иранских беспилотников". Там назвали нападение "грубой угрозой безопасности граждан и жителей" королевства.
Бахрейн является одним из самых последовательных критиков Ирана. В королевстве также базируется Пятый флот ВМС США. Недавно там состоялась встреча министров иностранных дел стран Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива с участием государственного секретаря США Марко Рубио. По ее итогам участники призвали Иран полностью открыть Ормузский пролив.
Иран официально не подтвердил атаку на Бахрейн, однако заявил, что в субботу нанес удары по объектам, связанным с американскими военными, сообщает Reuters.
Министерство иностранных дел Ирана не уточнило, где именно были нанесены эти, по его определению, «оборонительные» удары. В Тегеране утверждают, что они явились ответом на «варварские авиаудары» США по иранским прибрежным объектам наблюдения, которые, по мнению иранской стороны, нарушили Устав ООН.
Отдельно государственное информационное агентство IRNA распространило заявление Корпуса стражей иранской революции, в котором организация отметила, что нанесла удары по нескольким объектам американской террористической армии в регионе. Какие районы были атакованы, не уточнялось.
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