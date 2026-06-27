Иран атаковал шахедами Бахрейн на фоне ночных ударов США

Иран атаковал дронами Бахрейн

В Министерстве иностранных дел Бахрейна заявили, что страну атаковали "несколько иранских беспилотников". Там назвали нападение "грубой угрозой безопасности граждан и жителей" королевства.

Бахрейн осудил атаку как грубое нарушение своего суверенитета и угрозу национальной безопасности, отметив, что оставляет за собой право на самооборону. Поделиться

Бахрейн является одним из самых последовательных критиков Ирана. В королевстве также базируется Пятый флот ВМС США. Недавно там состоялась встреча министров иностранных дел стран Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива с участием государственного секретаря США Марко Рубио. По ее итогам участники призвали Иран полностью открыть Ормузский пролив.

Иран официально не подтвердил атаку на Бахрейн, однако заявил, что в субботу нанес удары по объектам, связанным с американскими военными, сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Ирана не уточнило, где именно были нанесены эти, по его определению, «оборонительные» удары. В Тегеране утверждают, что они явились ответом на «варварские авиаудары» США по иранским прибрежным объектам наблюдения, которые, по мнению иранской стороны, нарушили Устав ООН.