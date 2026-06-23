США прекращают военно-морскую блокаду Ирана

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что Штаты завершают военно-морскую блокаду Ирана, поскольку официальный Тегеран полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции самого высокого уровня.
Главные тезисы
- Как считает Трамп, США являются победителями в сложившейся ситуации.
- Тем не менее, он признает, что блокаду, возможно, придется восстановить.
Трамп заявил, что Иран выполнил одно из его главных условий
На фоне последних событий на Ближнем Востоке глава Белого дома начал жаловаться на большое количество фейковых новостей, якобы пытающихся нивелировать "победу США".
Тем не менее, он заверил, что официальный Тегеран "полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции высочайшего уровня на долгое время в будущем (навсегда!!!)".
По мнению Трампа, это обеспечит "ядерную честность".
Что интересно, глава Белого дома также предупредил, что все корабли остаются на своих позициях на случай, если понадобится восстановить блокаду.
По его словам, вероятность такого сценария очень низкая.
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