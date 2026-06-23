США припиняють військово-морську блокаду Ірану
Категорія
Світ
Дата публікації

США припиняють військово-морську блокаду Ірану

Donald Trump
Трамп

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що Штати завершують військово-морську блокаду Ірану, оскільки офіційний Тегеран повністю та беззастережно погодився на ядерні інспекції найвищого рівня.

Головні тези:

  • Як вважає Трамп, США є переможцями у ситуації, що склалася.
  • Попри це, він визнає, що блокаду доведеться відновити.

Трамп заявив, що Іран виконав одну з його головних умов

На тлі останніх подій на Близькому Сході очільник Білого дому почав скаржитися на велику кількість фейкових новин, які нібито намагаються нівелювати "перемогу США".

Попри це, він запевнив, що офіційний Тегеран "повністю та беззастережно погодився на ядерні інспекції найвищого рівня на довгий час у майбутньому (назавжди!!!)".

На переконання Трампа, це забезпечить "ядерну чесність".

Якби вони не погодилися на це, подальших переговорів не було б! З огляду на це та інші значні поступки з боку Ірану я погодився залишити Ормузьку протоку ВІДКРИТОЮ, скасувавши військово-морську блокаду.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що цікаво, очільник Білого дому також попередив, що усі кораблі залишаються на своїх позиціях на випадок, якщо знадобиться відновити блокаду.

За його словами, ймовірність такого сценарію дуже низька.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп знову збирається з візитом до Сі Цзіньпіня
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп закликав Зеленського діяти "сміливіше" щодо Путіна
Україна та союзники змогли переконати Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лавров запідозрив Трампа в грі на боці України
Лавров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?