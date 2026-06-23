США припиняють військово-морську блокаду Ірану

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що Штати завершують військово-морську блокаду Ірану, оскільки офіційний Тегеран повністю та беззастережно погодився на ядерні інспекції найвищого рівня.

Трамп заявив, що Іран виконав одну з його головних умов

На тлі останніх подій на Близькому Сході очільник Білого дому почав скаржитися на велику кількість фейкових новин, які нібито намагаються нівелювати "перемогу США".

Попри це, він запевнив, що офіційний Тегеран "повністю та беззастережно погодився на ядерні інспекції найвищого рівня на довгий час у майбутньому (назавжди!!!)".

На переконання Трампа, це забезпечить "ядерну чесність".

Якби вони не погодилися на це, подальших переговорів не було б! З огляду на це та інші значні поступки з боку Ірану я погодився залишити Ормузьку протоку ВІДКРИТОЮ, скасувавши військово-морську блокаду. Дональд Трамп Президент США

Що цікаво, очільник Білого дому також попередив, що усі кораблі залишаються на своїх позиціях на випадок, якщо знадобиться відновити блокаду.