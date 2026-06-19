Иран неожиданно заблокировал Ормузский пролив вопреки соглашению с США

Иран ограничил проход судов по Ормузскому проливу, несмотря на подписание соглашения с США.
Главные тезисы
- Иран неожиданно заблокировал проход судов по Ормузскому проливу, несмотря на соглашение с США.
- Пропускные документы для судов становятся возможными только при предварительной подаче заявки и соответствии требованиям.
Иран снова блокирует Ормузский пролив
В районе пролива раздались предупредительные выстрелы, а Корпус стражей исламской революции по радио призвал суда не приближаться к этой зоне.
При этом Тегеран заявил, что проход судов остается возможным — при предварительной подаче заявки. Они одобряются только при соблюдении установленных требований.
Сегодня Израиль нанес серию ударов по Ливану в ответ на атаку "Хезболлы", в результате которой погибли четыре солдата, несмотря на меморандум США и Ирана, предусматривающий остановку конфликта на всех фронтах.
Переговоры между США и Ираном, запланированные сегодня в Швейцарии, были отложены. Правительство США объяснило это сложными логистическими условиями, однако СМИ объясняют это промедлением Тегерана с отправкой делегации через операцию Израиля в Ливане.
CNN со ссылкой на источник сообщает, что США передали Ирану информацию о том, что Израиль не будет усиливать атаки в Ливане.
"Хезболла" нарушила режим прекращения огня. Израиль согласился оставить все как есть, о чем было поставлено в известность иранцы, и теперь "Хезболла" должна прекратить это, — ответил он на вопрос о предоставлении гарантий США.
Израильский источник сообщил CNN, что премьер-министр Израиля пока не планирует никаких дальнейших ответных мер против "Хезболлы".
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