Иран неожиданно заблокировал Ормузский пролив вопреки соглашению с США
Категория
Мир
Дата публикации

Иран неожиданно заблокировал Ормузский пролив вопреки соглашению с США

пролив
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Источник:  CNN

Иран ограничил проход судов по Ормузскому проливу, несмотря на подписание соглашения с США.

Главные тезисы

  • Иран неожиданно заблокировал проход судов по Ормузскому проливу, несмотря на соглашение с США.
  • Пропускные документы для судов становятся возможными только при предварительной подаче заявки и соответствии требованиям.

Иран снова блокирует Ормузский пролив

В районе пролива раздались предупредительные выстрелы, а Корпус стражей исламской революции по радио призвал суда не приближаться к этой зоне.

В то же время, официального подтверждения этой информации пока не поступало.

При этом Тегеран заявил, что проход судов остается возможным — при предварительной подаче заявки. Они одобряются только при соблюдении установленных требований.

Сегодня Израиль нанес серию ударов по Ливану в ответ на атаку "Хезболлы", в результате которой погибли четыре солдата, несмотря на меморандум США и Ирана, предусматривающий остановку конфликта на всех фронтах.

Переговоры между США и Ираном, запланированные сегодня в Швейцарии, были отложены. Правительство США объяснило это сложными логистическими условиями, однако СМИ объясняют это промедлением Тегерана с отправкой делегации через операцию Израиля в Ливане.

CNN со ссылкой на источник сообщает, что США передали Ирану информацию о том, что Израиль не будет усиливать атаки в Ливане.

"Хезболла" нарушила режим прекращения огня. Израиль согласился оставить все как есть, о чем было поставлено в известность иранцы, и теперь "Хезболла" должна прекратить это, — ответил он на вопрос о предоставлении гарантий США.

Израильский источник сообщил CNN, что премьер-министр Израиля пока не планирует никаких дальнейших ответных мер против "Хезболлы".

В ночь на 18 июня президент США сообщил о заключении рамочного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Хотя официальное подписание документа было запланировано на пятницу, стороны достигли договоренностей ранее и оформили их в дистанционном формате.

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