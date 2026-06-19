Иран неожиданно заблокировал Ормузский пролив вопреки соглашению с США

Иран ограничил проход судов по Ормузскому проливу, несмотря на подписание соглашения с США.

Иран снова блокирует Ормузский пролив

В районе пролива раздались предупредительные выстрелы, а Корпус стражей исламской революции по радио призвал суда не приближаться к этой зоне.

В то же время, официального подтверждения этой информации пока не поступало. Поделиться

При этом Тегеран заявил, что проход судов остается возможным — при предварительной подаче заявки. Они одобряются только при соблюдении установленных требований.

Сегодня Израиль нанес серию ударов по Ливану в ответ на атаку "Хезболлы", в результате которой погибли четыре солдата, несмотря на меморандум США и Ирана, предусматривающий остановку конфликта на всех фронтах.

Переговоры между США и Ираном, запланированные сегодня в Швейцарии, были отложены. Правительство США объяснило это сложными логистическими условиями, однако СМИ объясняют это промедлением Тегерана с отправкой делегации через операцию Израиля в Ливане.

CNN со ссылкой на источник сообщает, что США передали Ирану информацию о том, что Израиль не будет усиливать атаки в Ливане.

"Хезболла" нарушила режим прекращения огня. Израиль согласился оставить все как есть, о чем было поставлено в известность иранцы, и теперь "Хезболла" должна прекратить это, — ответил он на вопрос о предоставлении гарантий США.

Израильский источник сообщил CNN, что премьер-министр Израиля пока не планирует никаких дальнейших ответных мер против "Хезболлы".