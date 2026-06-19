Іран неочікувано заблокував Ормузьку протоку попри угоду зі США
Категорія
Світ
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Іран неочікувано заблокував Ормузьку протоку попри угоду зі США

танкер
Джерело:  CNN

Іран обмежив прохід суден Ормузькою протокою, попри підписання угоди зі США.

Головні тези:

  • Іран знову заблокував Ормузьку протоку, надсилайчи попереджувальні сигнали та закликаючи судна втриматися від підходу до цієї зони.
  • Усі пропускні документи для суден залишаються можливими лише за умови попереднього подання заявки та відповідності вимогам.

Іран знову блокує Ормузьку протоку

У районі протоки пролунали попереджувальні постріли, а Корпус вартових ісламської революції по радіо закликав судна не наближатися до цієї зони.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.

При цьому Тегеран заявив, що прохід суден залишається можливим — за умови попереднього подання заявки. Вони схвалюються лише за умови дотримання встановлених вимог.

Сьогодні Ізраїль завдав серії ударів по Лівану у відповідь на атаку "Хезболли", в результаті якої загинули чотири солдати, попри меморандум США та Ірану, який передбачає зупинку конфлікту на всіх фронтах.

Переговори між США та Іраном, заплановані на сьогодні у Швейцарії, були відкладені. Уряд США пояснив це складними логістичними умовами, проте ЗМІ пояснюють це зволіканням Тегерану з відправкою своєї делегації через операцію Ізраїлю в Лівані.

CNN з посиланням на джерело повідомляє, що США передали Ірану інформацію про те, що Ізраїль не буде посилювати атаки в Лівані.

"Хезболла" порушила режим припинення вогню. Ізраїль погодився залишити все як є, про що було повідомлено іранцям, і тепер "Хезболла" має припинити це, — відповіло воно на питання щодо надання гарантій США.

Ізраїльське джерело повідомило CNN, що прем’єр-міністр Ізраїлю наразі не планує жодних подальших заходів у відповідь проти "Хезболли".

У ніч на 18 червня президент США повідомив про укладення рамкової угоди між Вашингтоном і Тегераном. Хоча офіційне підписання документа було заплановане на п'ятницю, сторони досягли домовленостей раніше та оформили їх у дистанційному форматі.

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