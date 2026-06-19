Іран неочікувано заблокував Ормузьку протоку попри угоду зі США

Іран обмежив прохід суден Ормузькою протокою, попри підписання угоди зі США.
Головні тези:
- Іран знову заблокував Ормузьку протоку, надсилайчи попереджувальні сигнали та закликаючи судна втриматися від підходу до цієї зони.
- Усі пропускні документи для суден залишаються можливими лише за умови попереднього подання заявки та відповідності вимогам.
Іран знову блокує Ормузьку протоку
У районі протоки пролунали попереджувальні постріли, а Корпус вартових ісламської революції по радіо закликав судна не наближатися до цієї зони.
При цьому Тегеран заявив, що прохід суден залишається можливим — за умови попереднього подання заявки. Вони схвалюються лише за умови дотримання встановлених вимог.
Сьогодні Ізраїль завдав серії ударів по Лівану у відповідь на атаку "Хезболли", в результаті якої загинули чотири солдати, попри меморандум США та Ірану, який передбачає зупинку конфлікту на всіх фронтах.
Переговори між США та Іраном, заплановані на сьогодні у Швейцарії, були відкладені. Уряд США пояснив це складними логістичними умовами, проте ЗМІ пояснюють це зволіканням Тегерану з відправкою своєї делегації через операцію Ізраїлю в Лівані.
CNN з посиланням на джерело повідомляє, що США передали Ірану інформацію про те, що Ізраїль не буде посилювати атаки в Лівані.
"Хезболла" порушила режим припинення вогню. Ізраїль погодився залишити все як є, про що було повідомлено іранцям, і тепер "Хезболла" має припинити це, — відповіло воно на питання щодо надання гарантій США.
Ізраїльське джерело повідомило CNN, що прем’єр-міністр Ізраїлю наразі не планує жодних подальших заходів у відповідь проти "Хезболли".
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