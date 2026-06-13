Іран міг поповнити свій арсенал російською зброєю під час перемир'я

Це дає Ірану можливість завдати удару у відповідь практично в повну силу в разі відновлення бойових дій.

За оцінками розвідки, Тегеран має приблизно три чверті боєприпасів, які у нього були до війни, і може легко наростити їхню кількість. До їхнього числа входять невизначені російські ракети, які, ймовірно, були випущені минулого року, йдеться в одній з оцінок.