Іран міг поповнити свій арсенал російською зброєю під час перемир'я

Агентство Bloomberg із посиланням на західну розвідку повідомило, що за 8 тижнів перемир'я зі США Іран, скоріш за все, поповнив свої ракетні запаси новою російською зброєю та відновив значну частину свого ракетного арсеналу.
Головні тези:
- Під час перемир'я зі США Іран, за даними Bloomberg, можливо поповнив свій ракетний арсенал російською зброєю.
- Іран має можливість завдати удару у відповідь практично в повну силу в разі відновлення бойових дій.
Росія могла надати Ірану нову зброю під час перемир’я
Це дає Ірану можливість завдати удару у відповідь практично в повну силу в разі відновлення бойових дій.
За оцінками розвідки, Тегеран має приблизно три чверті боєприпасів, які у нього були до війни, і може легко наростити їхню кількість. До їхнього числа входять невизначені російські ракети, які, ймовірно, були випущені минулого року, йдеться в одній з оцінок.
Президент США Дональд Трамп заявив минулого тижня, що в Ірану залишилося лише 21–22% ракет.
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