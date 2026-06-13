Прем'єр Пакистану анонсував підписання угоди між США та Іраном протягом доби

Сторони наблизилися до фіналізації мирної угоди, Пакистан готується до її електронного підписання протягом наступної доби.

США та Іран підпишуть мирну угоду протягом доби — Шаріф

Про це повідомляє прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф в соцмережі X. Він зазначив, що сторони перебувають на фінальному етапі узгодження документа, а підписання має відбутися дистанційно.

Ми ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли раніше. Фіналізація, ймовірно, очікується протягом наступних 24 годин, і Пакистан готується до електронного підписання мирної угоди одразу після цього. Поширити

За його словами, наступного тижня сторони проведуть переговори на технічному рівні.

Шаріф подякував США та Ірану за "постійну відданість під час переговорів", а також "братам у регіоні" за підтримку посередницьких зусиль.

Ми впевнені, що ця історична мирна угода стане міцною основою для тривалого миру.

США та Іран нібито узгодили текст попередньої угоди.

Документ передбачає продовження режиму припинення вогню на 60 днів, пом'якшення санкцій проти Тегерана, розведення високозбагаченого іранського урану під контролем інспекторів ООН та відновлення довоєнних обсягів судноплавства через Ормузьку протоку. Поширити

Пакистан з весни виступає основним посередником у діалозі між Тегераном і Вашингтоном.