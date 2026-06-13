Прем'єр Пакистану анонсував підписання угоди між США та Іраном протягом доби

Сторони наблизилися до фіналізації мирної угоди, Пакистан готується до її електронного підписання протягом наступної доби.
Головні тези:
- Прем'єр Пакистану анонсував наближення до підписання мирної угоди між США та Іраном.
- Сторони перебувають на фінальному етапі узгодження документа, який буде підписаний дистанційно.
США та Іран підпишуть мирну угоду протягом доби — Шаріф
Про це повідомляє прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф в соцмережі X. Він зазначив, що сторони перебувають на фінальному етапі узгодження документа, а підписання має відбутися дистанційно.
За його словами, наступного тижня сторони проведуть переговори на технічному рівні.
Шаріф подякував США та Ірану за "постійну відданість під час переговорів", а також "братам у регіоні" за підтримку посередницьких зусиль.
Ми впевнені, що ця історична мирна угода стане міцною основою для тривалого миру.
США та Іран нібито узгодили текст попередньої угоди.
Пакистан з весни виступає основним посередником у діалозі між Тегераном і Вашингтоном.
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