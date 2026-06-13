Премьер Пакистана анонсировал подписание соглашения между США и Ираном в течение суток

Стороны приблизились к финализации мирного соглашения, Пакистан готовится к его электронному подписанию в течение следующих суток.

США и Иран подпишут мирное соглашение в течение суток Шариф

Об этом сообщает премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети X. Он отметил, что стороны находятся на финальном этапе согласования документа, а подписание должно состояться дистанционно.

Мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Финализация, вероятно, ожидается в течение следующих 24 часов, и Пакистан готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого. Поделиться

По его словам, на следующей неделе стороны проведут переговоры на техническом уровне.

Шариф поблагодарил США и Иран за "постоянную преданность во время переговоров", а также "братьев в регионе" за поддержку посреднических усилий.

Мы уверены, что это историческое мирное соглашение станет основой для долгого мира.

США и Иран якобы согласовали текст предварительного соглашения.

Документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, смягчение санкций против Тегерана, разведение высокообогащенного иранского урана под контролем инспекторов ООН и возобновление довоенных объемов судоходства через Ормузский пролив. Поделиться

Пакистан с весны выступает главным посредником в диалоге меж Тегераном и Вашингтоном.