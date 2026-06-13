Премьер Пакистана анонсировал подписание соглашения между США и Ираном в течение суток

Стороны приблизились к финализации мирного соглашения, Пакистан готовится к его электронному подписанию в течение следующих суток.
Главные тезисы
- Премьер Пакистана анонсировал подписание мирного соглашения между США и Ираном в течение суток.
- Стороны достигли согласия о смягчении санкций против Ирана, продлении режима прекращения огня и других важных моментах.
США и Иран подпишут мирное соглашение в течение суток Шариф
Об этом сообщает премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети X. Он отметил, что стороны находятся на финальном этапе согласования документа, а подписание должно состояться дистанционно.
По его словам, на следующей неделе стороны проведут переговоры на техническом уровне.
Шариф поблагодарил США и Иран за "постоянную преданность во время переговоров", а также "братьев в регионе" за поддержку посреднических усилий.
Мы уверены, что это историческое мирное соглашение станет основой для долгого мира.
США и Иран якобы согласовали текст предварительного соглашения.
Пакистан с весны выступает главным посредником в диалоге меж Тегераном и Вашингтоном.
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