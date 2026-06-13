Премьер Пакистана анонсировал подписание соглашения между США и Ираном в течение суток
Категория
Политика
Дата публикации

Премьер Пакистана анонсировал подписание соглашения между США и Ираном в течение суток

Шариф
Читати українською
Источник:  РБК Украина

Стороны приблизились к финализации мирного соглашения, Пакистан готовится к его электронному подписанию в течение следующих суток.

Главные тезисы

  • Премьер Пакистана анонсировал подписание мирного соглашения между США и Ираном в течение суток.
  • Стороны достигли согласия о смягчении санкций против Ирана, продлении режима прекращения огня и других важных моментах.

США и Иран подпишут мирное соглашение в течение суток Шариф

Об этом сообщает премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети X. Он отметил, что стороны находятся на финальном этапе согласования документа, а подписание должно состояться дистанционно.

Мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Финализация, вероятно, ожидается в течение следующих 24 часов, и Пакистан готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого.

По его словам, на следующей неделе стороны проведут переговоры на техническом уровне.

Шариф поблагодарил США и Иран за "постоянную преданность во время переговоров", а также "братьев в регионе" за поддержку посреднических усилий.

Мы уверены, что это историческое мирное соглашение станет основой для долгого мира.

США и Иран якобы согласовали текст предварительного соглашения.

Документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, смягчение санкций против Тегерана, разведение высокообогащенного иранского урана под контролем инспекторов ООН и возобновление довоенных объемов судоходства через Ормузский пролив.

Пакистан с весны выступает главным посредником в диалоге меж Тегераном и Вашингтоном.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп не нанес "очень сильный удар" по Ирану из-за вмешательства союзников
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нефть стремительно дешевеет из-за будущего соглашения США и Ирана
нефть
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран всячески пытается спрятать от США свой обогащенный уран
Иран пытается обхитрить США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?