Иран мог пополнить свой арсенал российским оружием во время перемирия

Это дает Ирану возможность нанести ответный удар практически в полную силу в случае возобновления боевых действий.

По оценкам разведки, у Тегерана есть примерно три четверти боеприпасов, которые у него были до войны, и может легко нарастить их количество. В их число входят неопределенные российские ракеты, которые, вероятно, были выпущены в прошлом году, говорится в одной из оценок.