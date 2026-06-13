Иран мог пополнить свой арсенал российским оружием во время перемирия

Агентство Bloomberg со ссылкой на западную разведку сообщило, что через 8 недель перемирия с США Иран, скорее всего, пополнил свои ракетные запасы новым российским оружием и восстановил значительную часть своего ракетного арсенала.
Главные тезисы
- Иран приобрел новое российское оружие во время перемирия с США, увеличив свою военную мощь.
- Разведка утверждает, что у Ирана сейчас около трех четвертей предвоенного запаса ракет, что позволяет ему усилить свою обороноспособность.
Россия могла предоставить Ирану новое оружие во время перемирия
Это дает Ирану возможность нанести ответный удар практически в полную силу в случае возобновления боевых действий.
По оценкам разведки, у Тегерана есть примерно три четверти боеприпасов, которые у него были до войны, и может легко нарастить их количество. В их число входят неопределенные российские ракеты, которые, вероятно, были выпущены в прошлом году, говорится в одной из оценок.
Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что у Ирана осталось всего 21–22% ракет.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-