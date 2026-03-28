Іран направляє 12-річних дітей охороняти блокпости зі зброєю у руках

Сили безпеки Ірану вербують дітей від 12 років для охорони контрольно-пропускних пунктів та інших об'єктів у Тегерані.

Іран вербує 12-річних підлітків для охорони КПП

Alarabiya English пише, що після початку війни по всьому Тегерану з'явилися блокпости, і на деяких із них чергують підлітки з автоматами.

Причиною таких явищ стало те, що іранська влада почала в столиці кампанію з набору персоналу "За Іран", мета якої — реєстрація охочих вступити до лав сил безпеки. Причому мінімальний вік новобранців було знижено до 12 років.

В ефірі державному телебаченню Рахім Надалі, представник КСІР у Тегерані, публічно заявив, що люди у віці від 12 років можуть зареєструватися, щоб допомогти КСІР і молодіжному добровольчому ополченню "Басідж" протистояти "глобальному хулігану" (термін, що використовується для позначення США).

За його словами, до завдань входить "збір даних з питань безпеки та оперативне патрулювання", а також організація нічних автоколон у місті.

На контрольно-пропускних пунктах і патрулях "Басідж", які ви бачите по всьому місту, у нас була дуже велика кількість добровольців з-поміж молоді та підлітків, охочих узяти участь. З огляду на вік охочих приєднатися, ми знизили мінімальний вік до 12 років, оскільки діти віком 12-13 років хочуть брати участь.

Мешканці Тегерана розповіли журналістам видання AFP, що від початку війни зі США та Ізраїлем вони бачили в місті озброєних молодих людей.

Військові пікапи зі встановленим на них важким озброєнням перекривають дороги і обшукують автомобілі. Проїжджаєш повз, і всього за 100 метрів попереду кілька приватних автомобілів із підлітками, озброєними автоматами Узі, знову зупиняють машини.

Також він додав, що коли ракета потрапляє в будь-яке місце, то територія негайно оточується. Зі свого боку підлітки з автоматами Калашникова вигукують накази, де стояти, і регулярно роблять попереджувальні постріли в повітря.