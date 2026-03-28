Війна в Ірані завершиться за кілька тижнів — Рубіо

Як стверджує шеф американської дипломатії Марко Рубіо, чутки про те, що війна на Близькому Сході буде тривати місяцями чи роками, неправдиві. Він запевнив, що все завершиться за кілька тижнів.

Рубіо обіцяє швидке завершення війни на Близькому Сході

Як заявив глава Держдепу США, команда Дональда Трампа розраховує, що війна в Ірані "завершиться за кілька тижнів, а не місяців".

У нас є цілі, і ми впевнені, що вже близькі до їх досягнення. Марко Рубіо Глава Держдепу США

Він також звернув увагу на те, що офіційний Тегеран може вирішити запровадити систему збору мита в Ормузькій протоці.

Попри це, американський дипломат запевнив, що будь-яке постійне мито на цьому водному шляху буде "неприйнятним".

Журналісти попросили Рубіо оцінити ймовірність наземного вторгнення США в Іран.

На переконання держсекретаря, Штати здатні досягти всіх можливих цілей за допомогою американських сухопутних військ.