Война в Иране завершится через несколько недель — Рубио
Война в Иране завершится через несколько недель — Рубио

Рубио обещает быстрое завершение войны на Ближнем Востоке
Источник:  Sky News

Как утверждает шеф американской дипломатии Марко Рубио, слухи о том, что война на Ближнем Востоке продлится месяцами или годами, неправдивы. Он заверил, что все завершится через несколько недель.

Главные тезисы

  • Рубио отрицает, что война против Ирана пошла не по плану.
  • Он также предположил, что Трамп может ввести наземные войска на Ближний Восток.

Рубио обещает быстрое завершение войны на Ближнем Востоке

Как заявил глава Госдепа США, команда Дональда Трампа рассчитывает, что война в Иране "завершится через несколько недель, а не месяцев".

У нас есть цели, и мы уверены, что уже близки к их достижению.

Марко Рубио

Марко Рубио

Глава Госдепа США

Он также обратил внимание на то, что официальный Тегеран может решить внедрить систему сбора пошлин в Ормузском проливе.

Несмотря на это, американский дипломат заверил, что любая постоянная пошлина на этом водном пути будет "неприемлемой".

Журналисты попросили Рубио оценить вероятность наземного вторжения США в Иран.

По мнению госсекретаря, Штаты способны достичь всех возможных целей с помощью сухопутных войск.

Но мы всегда будем готовы предоставить президенту максимальную свободу выбора и максимальную возможность приспособиться к непредвиденным обстоятельствам, если такие возникнут, — заявил дипломат.

