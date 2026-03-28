Война в Иране завершится через несколько недель — Рубио

Как утверждает шеф американской дипломатии Марко Рубио, слухи о том, что война на Ближнем Востоке продлится месяцами или годами, неправдивы. Он заверил, что все завершится через несколько недель.

Рубио обещает быстрое завершение войны на Ближнем Востоке

Как заявил глава Госдепа США, команда Дональда Трампа рассчитывает, что война в Иране "завершится через несколько недель, а не месяцев".

У нас есть цели, и мы уверены, что уже близки к их достижению. Марко Рубио Глава Госдепа США

Он также обратил внимание на то, что официальный Тегеран может решить внедрить систему сбора пошлин в Ормузском проливе.

Несмотря на это, американский дипломат заверил, что любая постоянная пошлина на этом водном пути будет "неприемлемой".

Журналисты попросили Рубио оценить вероятность наземного вторжения США в Иран.

По мнению госсекретаря, Штаты способны достичь всех возможных целей с помощью сухопутных войск.