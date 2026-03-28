Война в Иране завершится через несколько недель — Рубио

Как утверждает шеф американской дипломатии Марко Рубио, слухи о том, что война на Ближнем Востоке продлится месяцами или годами, неправдивы. Он заверил, что все завершится через несколько недель.
Главные тезисы
- Рубио отрицает, что война против Ирана пошла не по плану.
- Он также предположил, что Трамп может ввести наземные войска на Ближний Восток.
Рубио обещает быстрое завершение войны на Ближнем Востоке
Как заявил глава Госдепа США, команда Дональда Трампа рассчитывает, что война в Иране "завершится через несколько недель, а не месяцев".
Он также обратил внимание на то, что официальный Тегеран может решить внедрить систему сбора пошлин в Ормузском проливе.
Несмотря на это, американский дипломат заверил, что любая постоянная пошлина на этом водном пути будет "неприемлемой".
Журналисты попросили Рубио оценить вероятность наземного вторжения США в Иран.
По мнению госсекретаря, Штаты способны достичь всех возможных целей с помощью сухопутных войск.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-