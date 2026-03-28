Иран направляет 12-летних детей охранять блокпосты с оружием в руках
Источник:  РБК Украина

Силы безопасности Ирана вербуют детей в возрасте от 12 лет для охраны контрольно-пропускных пунктов и других объектов в Тегеране.

Иран вербует 12-летних подростков для охраны КПП

Alarabiya English пишет, что после начала войны по всему Тегерану появились блокпосты, и на некоторых из них дежурят подростки с автоматами.

Причиной таких явлений стало то, что иранские власти начали в столице кампанию по набору персонала "За Иран", цель которой — регистрация желающих вступить в ряды сил безопасности. Причем минимальный возраст новобранцев был снижен до 12 лет.

В эфире государственному телевидению Рахим Далее, представитель КСИР в Тегеране, публично заявил, что люди в возрасте от 12 лет могут зарегистрироваться, чтобы помочь КСИР и молодежному добровольческому ополчению "Басидж" противостоять "глобальному хулигану" (термин, используемый для обозначения США).

По его словам, в задачи входит "сбор данных по вопросам безопасности и оперативное патрулирование", а также организация ночных автоколонн в городе.

На контрольно-пропускных пунктах и патрулях "Басидж", которые вы видите по всему городу, у нас было очень большое количество добровольцев среди молодежи и подростков, желающих принять участие. Учитывая возраст желающих присоединиться, мы снизили минимальный возраст до 12 лет, поскольку дети 12-13 лет хотят участвовать.

Жители Тегерана рассказали журналистам издания AFP, что с начала войны с США и Израилем они видели в городе вооруженных молодых людей.

Военные пикапы с установленным на них тяжелым вооружением перекрывают дороги и обыскивают автомобили. Проезжаешь мимо, и всего в 100 метрах впереди несколько частных автомобилей с подростками, вооруженными автоматами Узи, снова останавливают машины.

Также он добавил, что когда ракета попадает в любое место, территория немедленно окружается. Со своей стороны подростки с автоматами Калашникова выкрикивают приказы, где стоят, и регулярно производят предупредительные выстрелы в воздух.

Другой житель столицы сообщил, что по ночам сторонники режима "забирают машины, оборудованные громкоговорителями, развешивают на них флаги, устраивают шумные ходы и выкрикивают лозунги на улицах".

