Іран нахабно звинуватив США у порушенні 3 пунктів угоди

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що США порушили 3 з 10 пунктів іранської рамкової угоди ще до початку переговорів.

Іран накинувся на США через нібито недотримання умов угоди

Про це він написав у соцмережі X.

Зокрема, Галібаф звинуватив США у недотриманні припинення вогню у Лівані, проникненні безпілотника в іранський повітряний простір у місті Лар, а також у запереченні права Ірану на збагачення урану.

Тепер сама „робоча основа для переговорів“ була відкрито й очевидно порушена ще до початку переговорів. За таких умов двостороннє припинення вогню або переговори є необґрунтованими. Поширити

8 квітня США, Ізраїль та Іран погодилися на двотижневе взаємне припинення вогню та відкриття руху комерційних суден Ормузькою протокою. Хоча пізніше Іран відмовився пропускати відкрити судноплавство у цій протоці.