Іран нахабно звинуватив США у порушенні 3 пунктів угоди
Джерело:  Укрінформ

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що США порушили 3 з 10 пунктів іранської рамкової угоди ще до початку переговорів.

Головні тези:

  • Іранський спікер обвинувачує США у порушенні 3 пунктів рамкової угоди перед початком переговорів.
  • Звинувачення Галібафа стосуються недотримання умов припинення вогню у Лівані, проникнення безпілотника в іранський повітряний простір та заперечення права на збагачення урану.

Іран накинувся на США через нібито недотримання умов угоди

Про це він написав у соцмережі X.

Зокрема, Галібаф звинуватив США у недотриманні припинення вогню у Лівані, проникненні безпілотника в іранський повітряний простір у місті Лар, а також у запереченні права Ірану на збагачення урану.

Тепер сама „робоча основа для переговорів“ була відкрито й очевидно порушена ще до початку переговорів. За таких умов двостороннє припинення вогню або переговори є необґрунтованими.

8 квітня США, Ізраїль та Іран погодилися на двотижневе взаємне припинення вогню та відкриття руху комерційних суден Ормузькою протокою. Хоча пізніше Іран відмовився пропускати відкрити судноплавство у цій протоці.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Іран замислив брати плату за прохід танкерів Ормузькою протокою у біткоїнах
танкер
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран повністю зупинив судноплавство через Ормузьку протоку
танкер
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп погрожує Ірану новими масштабними обстрілами через порушення перемир'я
Donald Trump
Трамп

