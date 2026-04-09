Іран нахабно звинуватив США у порушенні 3 пунктів угоди

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що США порушили 3 з 10 пунктів іранської рамкової угоди ще до початку переговорів.
Головні тези:
- Іранський спікер обвинувачує США у порушенні 3 пунктів рамкової угоди перед початком переговорів.
- Звинувачення Галібафа стосуються недотримання умов припинення вогню у Лівані, проникнення безпілотника в іранський повітряний простір та заперечення права на збагачення урану.
Іран накинувся на США через нібито недотримання умов угоди
Про це він написав у соцмережі X.
Зокрема, Галібаф звинуватив США у недотриманні припинення вогню у Лівані, проникненні безпілотника в іранський повітряний простір у місті Лар, а також у запереченні права Ірану на збагачення урану.
April 8, 2026
8 квітня США, Ізраїль та Іран погодилися на двотижневе взаємне припинення вогню та відкриття руху комерційних суден Ормузькою протокою. Хоча пізніше Іран відмовився пропускати відкрити судноплавство у цій протоці.
