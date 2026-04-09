Трамп погрожує Ірану новими масштабними обстрілами через порушення перемир'я
Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими атаками, які будуть "кращими та сильнішими", якщо Тегеран не виконуватиме умови домовленості про двотижневе припинення вогню.

Головні тези:

  • Президент Дональд Трамп загрожує Ірану новими атаками у разі невиконання умов перемир'я.
  • Трамп вимагає відкриття Ормузької протоки та відмову від ядерної зброї від Ірану.
  • Очікуються переговори між американською та іранською делегаціями в Пакистані для мирного врегулювання конфлікту.

Трамп знову погрожує Ірану обстрілами

Трамп оголосив, що всі військові засоби, які США розгорнули для проведення операцій проти Ірану, залишаться на місцях, доки досягнута угода не буде виконана повністю.

Якщо Тегеран не виконуватиме досягнутих домовленостей, то отримає нову "стрілянину", пригрозив американський президент. Серед вимог, які він озвучив, – відкриття Ормузької протоки та гарантії того, що Іран ніколи не володітиме ядерною зброєю.

Якщо з будь-якої причини цього не відбудеться, що є вкрай малоймовірним, тоді розпочнеться "стрілянина", більша, краща та сильніша, ніж будь-хто коли-небудь бачив раніше. Це було домовлено ще давно, і попри всю фальшиву риторику, що стверджує протилежне, – ніякої ядерної зброї, а Ормузька протока буде відкритою та безпечною.

Дональд Трамп

Президент США

Він додав, що американські військові відпочивають, "з нетерпінням чекаючи на своє наступне завоювання".

Уночі 8 квітня США та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди. При цьому обидві сторони заявляють про свою "перемогу". Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства.

Від Ірану вже надходять сигнали про намір відійти від домовленості зі США, якщо Ізраїль продовжить удари по території Лівану. Низка країн регіону протягом 8 квітня заявили про нові іранські удари.

10 квітня очікуються переговори американської та іранської делегацій в Ісламабаді, столиці Пакистану. Делегацію США має очолити віцепрезидент Джей Ді Венс.

