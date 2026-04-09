Трамп угрожает Ирану новыми масштабными обстрелами из-за нарушения перемирия
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми атаками, которые будут "лучше и сильнее", если Тегеран не будет выполнять условия договоренности о двухнедельном прекращении огня.

Главные тезисы

  • Трамп грозит Ирану новыми атаками при невыполнении условий перемирия.
  • Президент требует открытия Ормузского пролива и отказа от ядерного оружия со стороны Ирана.

Трамп снова угрожает Ирану обстрелами

Трамп объявил, что все военные средства, развернутые США для проведения операций против Ирана, останутся на местах, пока достигнутое соглашение не будет выполнено полностью.

Если Тегеран не будет выполнять достигнутые договоренности, то получит новую "стрельбу", пригрозил американский президент. Среди требований, которые он озвучил — открытие Ормузского пролива и гарантии того, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.

Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется "стрельба", больше, лучше и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел раньше. Это было договорено еще давно, и при всей фальшивой риторике, утверждающей противоположное, — никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открытым и безопасным.

Дональд Трамп

Президент США

Он добавил, что американские военные отдыхают, "с нетерпением ожидая своего последующего завоевания".

Ночью 8 апреля США и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения. При этом обе стороны заявляют о своей "победе". Тегеран должен открыть Ормузский пролив для безопасного судоходства.

От Ирана уже приходят сигналы о намерении отойти от договоренности с США, если Израиль продолжит удары по территории Ливана. Ряд стран региона в течение 8 апреля заявили о новых иранских ударах.

10 апреля ожидаются переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде, столице Пакистана. Делегацию США должен возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп может бросить Украину на произвол судьбы в войне против РФ
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп объявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном
Donald Trump
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп угрожает бешеными пошлинами странам-поставщикам оружия для Ирана
Donald Trump
Трамп

