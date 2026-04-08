Іран повністю зупинив судноплавство через Ормузьку протоку

Іран зупинив судноплавство через Ормузьку протоку у відповідь на масовані авіаудари Ізраїлю по об'єктах у Лівані.
Головні тези:
- Іран заблокував судноплавство через Ормузьку протоку на фоні масованих авіаударів Ізраїлю в Лівані.
- Рішення Ірану зупинити судноплавство під загрозою стабільності світових цін на енергоносії.
Іран не пропускає жодного танкера через Ормузьку протоку
Хоча раніше того ж дня, 8 квітня, два нафтові танкери змогли пройти протокою з дозволу Тегерана, наразі рух суден повністю припинено.
Це рішення іранської сторони ставить під загрозу нещодавню угоду про припинення вогню між Іраном та США, за якою судноплавство в регіоні мало відновитися для стабілізації світових цін на енергоносії.
Командувач аерокосмічних сил КВІР генерал Сейєд Маджид Мусаві наголосив на нерозривному зв'язку між країнами.
Ізраїльські військові здійснили те, що вони називають найбільшим скоординованим ударом у поточній війні. Протягом лише 10 хвилин було уражено понад 100 цілей угруповання "Хезболла" в Бейруті, на півдні Лівану та у долині Бекаа.
За даними ліванського Міністерства охорони здоров'я, внаслідок атаки загинули щонайменше 112 людей, ще 837 отримали поранення.
Представники ЦАХАЛ стверджують, що атакували командні центри та ракетні установки, звинувачуючи бойовиків у використанні цивільного населення як живого щита.
Своєю чергою у "Хезболлі" зазначили, що дають посередникам шанс забезпечити припинення вогню, проте не вважають себе зобов'язаними дотримуватися домовленостей, оскільки Ізраїль продовжує атаки.
