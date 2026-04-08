Іран повністю зупинив судноплавство через Ормузьку протоку

Іран зупинив судноплавство через Ормузьку протоку у відповідь на масовані авіаудари Ізраїлю по об'єктах у Лівані.

Хоча раніше того ж дня, 8 квітня, два нафтові танкери змогли пройти протокою з дозволу Тегерана, наразі рух суден повністю припинено.

Це рішення іранської сторони ставить під загрозу нещодавню угоду про припинення вогню між Іраном та США, за якою судноплавство в регіоні мало відновитися для стабілізації світових цін на енергоносії.

Командувач аерокосмічних сил КВІР генерал Сейєд Маджид Мусаві наголосив на нерозривному зв'язку між країнами.

Агресія проти Лівану - це агресія проти Ірану, — заявив він, попередивши про підготовку "жорсткої відповіді".

Ізраїльські військові здійснили те, що вони називають найбільшим скоординованим ударом у поточній війні. Протягом лише 10 хвилин було уражено понад 100 цілей угруповання "Хезболла" в Бейруті, на півдні Лівану та у долині Бекаа.

За даними ліванського Міністерства охорони здоров'я, внаслідок атаки загинули щонайменше 112 людей, ще 837 отримали поранення.

Представники ЦАХАЛ стверджують, що атакували командні центри та ракетні установки, звинувачуючи бойовиків у використанні цивільного населення як живого щита.