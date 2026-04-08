Иран полностью остановил судоходство через Ормузский пролив

Иран остановил судоходство через Ормузский пролив в ответ на массированные авиаудары Израиля по объектам в Ливане.

Иран не пропускает ни одного танкера через Ормузский пролив

Хотя ранее в тот же день, 8 апреля, два нефтяных танкера смогли пройти по проливу с разрешения Тегерана, в настоящее время движение судов полностью приостановлено.

Это решение иранской стороны ставит под угрозу недавнее соглашение о прекращении огня между Ираном и США, согласно которому судоходство в регионе должно было восстановиться для стабилизации мировых цен на энергоносители.

Командующий аэрокосмическими силами КСИР генерал Сейед Маджид Мусави отметил неразрывную связь между странами.

Агрессия против Ливана — это агрессия против Ирана, — заявил он, предупредив о подготовке "жесткого ответа".

Израильские военные совершили то, что они называют самым скоординированным ударом в текущей войне. В течение всего 10 минут было поражено более 100 целей группировки "Хезболла" в Бейруте, на юге Ливана и в долине Бекаа.

По данным ливанского Министерства здравоохранения, в результате атаки погибли по меньшей мере 112 человек, еще 837 получили ранения.

Представители ЦАХАЛ утверждают, что атаковали командные центры и ракетные установки, обвиняя боевиков в использовании гражданского населения как живого щита.