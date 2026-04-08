Иран полностью остановил судоходство через Ормузский пролив

Иран остановил судоходство через Ормузский пролив в ответ на массированные авиаудары Израиля по объектам в Ливане.
Главные тезисы
- Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за массированных авиаударов Израиля в Ливане.
- Это решение Ирана может повлиять на стабильность мировых цен на энергоносители.
Иран не пропускает ни одного танкера через Ормузский пролив
Хотя ранее в тот же день, 8 апреля, два нефтяных танкера смогли пройти по проливу с разрешения Тегерана, в настоящее время движение судов полностью приостановлено.
Это решение иранской стороны ставит под угрозу недавнее соглашение о прекращении огня между Ираном и США, согласно которому судоходство в регионе должно было восстановиться для стабилизации мировых цен на энергоносители.
Командующий аэрокосмическими силами КСИР генерал Сейед Маджид Мусави отметил неразрывную связь между странами.
Израильские военные совершили то, что они называют самым скоординированным ударом в текущей войне. В течение всего 10 минут было поражено более 100 целей группировки "Хезболла" в Бейруте, на юге Ливана и в долине Бекаа.
По данным ливанского Министерства здравоохранения, в результате атаки погибли по меньшей мере 112 человек, еще 837 получили ранения.
Представители ЦАХАЛ утверждают, что атаковали командные центры и ракетные установки, обвиняя боевиков в использовании гражданского населения как живого щита.
В свою очередь в "Хезболле" отметили, что дают посредникам шанс обеспечить прекращение огня, однако не считают себя обязанными соблюдать договоренности, поскольку Израиль продолжает атаки.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-