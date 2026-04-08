ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт заявили о новых ракетно-дроновых атаках со стороны Ирана

Несколько стран Персидского залива сообщили о ракетных и дроновых атаках на их территорию через несколько часов после того, как Иран и США объявили двухнедельное перемирие.
Главные тезисы
- ОАЭ и Кувейт сообщили о ракетно-дроновых атаках со стороны Ирана, нарушивших двухнедельное перемирие.
- Противовоздушная оборона ОАЭ активно сбивала ракеты и дроны, запущенные из Ирана.
Иран атакует ОАЭ и Кувейт, несмотря на перемирие
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 8 апреля заявили, что их системы противовоздушной обороны "активно сбивают" ракеты и дроны, выпущенные из Ирана.
Министерство обороны ОАЭ сообщило, что звуки взрывов, которые слышны в разных районах страны, вызваны перехватом баллистических ракет, крылатых ракет и дронов.
Прессслужба Абу-Даби сообщила, что работа газового комплекса «Хабшан» в Абу-Даби также была временно приостановлена после того, как рано в среду вспыхнул пожар из-за падения обломков. Там добавили, что два гражданина ОАЭ и один гражданин Индии получили ранения.
Иранское государственное телевидение подтвердило ракетные и дроновые атаки, сообщив, что они были совершены в ответ на бомбардировку иранских нефтяных объектов 8 апреля.
В частности, был атакован нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. В сообщении говорится, что пожарные работают над локализацией пожара, и никто не пострадал.
По информации информационного агентства Mehr, взрывы также фиксировались на иранском острове Сирри.
Также нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии, транспортирующий нефть из Персидского залива в Красное море для экспорта, был атакован дроном. По словам источников, в 13:00 по местному времени была поражена насосная станция.
Один из источников отметил, что атака была осуществлена с помощью беспилотника, а сейчас проводится оценка ущерба.
