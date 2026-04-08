ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт заявили о новых ракетно-дроновых атаках со стороны Ирана

Несколько стран Персидского залива сообщили о ракетных и дроновых атаках на их территорию через несколько часов после того, как Иран и США объявили двухнедельное перемирие.

Иран атакует ОАЭ и Кувейт, несмотря на перемирие

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 8 апреля заявили, что их системы противовоздушной обороны "активно сбивают" ракеты и дроны, выпущенные из Ирана.

Министерство обороны ОАЭ сообщило, что звуки взрывов, которые слышны в разных районах страны, вызваны перехватом баллистических ракет, крылатых ракет и дронов.

Прессслужба Абу-Даби сообщила, что работа газового комплекса «Хабшан» в Абу-Даби также была временно приостановлена после того, как рано в среду вспыхнул пожар из-за падения обломков. Там добавили, что два гражданина ОАЭ и один гражданин Индии получили ранения.

Кувейт также сообщил, что его системы ПВО перехватывали волну иранских дронов, запущенных с утра. Кувейтская армия заявила, что некоторые дроны нацелились на важные нефтяные объекты, электростанции и заводы по опреснению воды, нанеся серьезный ущерб инфраструктуре. По данным Министерства обороны заявило, что в общей сложности было сбито 28 дронов.

Иранское государственное телевидение подтвердило ракетные и дроновые атаки, сообщив, что они были совершены в ответ на бомбардировку иранских нефтяных объектов 8 апреля.

В частности, был атакован нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. В сообщении говорится, что пожарные работают над локализацией пожара, и никто не пострадал.

По информации информационного агентства Mehr, взрывы также фиксировались на иранском острове Сирри.

Также нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии, транспортирующий нефть из Персидского залива в Красное море для экспорта, был атакован дроном. По словам источников, в 13:00 по местному времени была поражена насосная станция.

Один из источников отметил, что атака была осуществлена ​​с помощью беспилотника, а сейчас проводится оценка ущерба.