Иран нарушил перемирие и атаковал дронами Бахрейн

Несмотря на объявленное перемирие, Иран атаковал Бахрейн беспилотниками - утром в среду вблизи столицы раздавались взрывы.
Главные тезисы
- Иран нарушил объявленное перемирие, атаковав дронами Бахрейн, что вызвало взрывы вблизи столицы.
- Бахрейн сообщил о легких ранениях и повреждениях домов в результате иранской атаки.
Иран атаковал дронами два города в Бахрейне
По данным источников, 8 апреля утром в столице Бахрейна Манами были слышны взрывы, через несколько часов после того, как США и Иран объявили о прекращении огня и двухнедельном перемирии.
Впоследствии министерство сообщило, что два человека получили легкие ранения и «несколько домов были повреждены в районе Ситры в результате поражения осколками из перехваченного иранского беспилотника».
Ранее США, Израиль и Иран согласились на двухнедельное взаимное прекращение огня и открытие движения коммерческих судов по Ормузскому проливу.
Новый верховный лидер Ирана Можтаба Хаменеи отдал всем иранским военным приказ о немедленном прекращении огня. Текст приказа был озвучен в эфире Государственного телеканала Ирана.
Приказ был обнародован примерно через два часа после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отложении на две недели ударов по энергетической инфраструктуре и мостам Ирана в обмен на немедленное открытие движения по Ормузскому проливу.
