Иран нарушил перемирие и атаковал дронами Бахрейн

Иран атаковал дронами два города в Бахрейне

По данным источников, 8 апреля утром в столице Бахрейна Манами были слышны взрывы, через несколько часов после того, как США и Иран объявили о прекращении огня и двухнедельном перемирии.

Министерство внутренних дел королевства Бахрейн заявило, что бригадам гражданской обороны удалось взять под контроль загоревшийся на объекте, на который была направлена иранская атака.

Впоследствии министерство сообщило, что два человека получили легкие ранения и «несколько домов были повреждены в районе Ситры в результате поражения осколками из перехваченного иранского беспилотника».

Ранее США, Израиль и Иран согласились на двухнедельное взаимное прекращение огня и открытие движения коммерческих судов по Ормузскому проливу.

Новый верховный лидер Ирана Можтаба Хаменеи отдал всем иранским военным приказ о немедленном прекращении огня. Текст приказа был озвучен в эфире Государственного телеканала Ирана.