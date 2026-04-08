Іран порушив перемир'я та атакував дронами Бахрейн

Іран атакував дронами два міста у Бахрейні

За даними джерел, 8 квітня вранці у столиці Бахрейну Манамі було чутно вибухи, через декілька годин після того, як США та Іран оголосили оголосили про припинення вогню і двотижневе перемир’я.

Міністерство внутрішніх справ королівства Бахрейн заявило, що бригадам цивільної оборони вдалося взяти під контроль пожежу, що спалахнула на об'єкті, на який була спрямована іранська атака.

Згодом міністерство повідомило, що двоє людей отримали легкі поранення та «декілька будинків були пошкоджені в районі Сітри внаслідок ураження осколками з перехопленого іранського безпілотника».

Раніше США, Ізраїль та Іран погодилися на двотижневе взаємне припинення вогню та відкриття руху комерційних суден Ормузькою протокою.

Новий верховний лідер Ірану Можтаба Хаменеї віддав усім іранським військовим наказ про негайне припинення вогню. Текст наказу було озвучено в ефірі державного телеканалу Ірану.