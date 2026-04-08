Іран порушив перемир'я та атакував дронами Бахрейн

Попри оголошене перемир'я Іран атакував Бахрейн безпілотниками - вранці у середу поблизу столиці лунали вибухи.
Головні тези:
- Іран порушив оголошене перемир'я та атакував Бахрейн безпілотниками, спричинивши вибухи поблизу столиці.
- Бахрейн заявив про легкі поранення та пошкодження будинків внаслідок іранської атаки.
Іран атакував дронами два міста у Бахрейні
За даними джерел, 8 квітня вранці у столиці Бахрейну Манамі було чутно вибухи, через декілька годин після того, як США та Іран оголосили оголосили про припинення вогню і двотижневе перемир’я.
Згодом міністерство повідомило, що двоє людей отримали легкі поранення та «декілька будинків були пошкоджені в районі Сітри внаслідок ураження осколками з перехопленого іранського безпілотника».
Раніше США, Ізраїль та Іран погодилися на двотижневе взаємне припинення вогню та відкриття руху комерційних суден Ормузькою протокою.
Новий верховний лідер Ірану Можтаба Хаменеї віддав усім іранським військовим наказ про негайне припинення вогню. Текст наказу було озвучено в ефірі державного телеканалу Ірану.
Наказ було оприлюднено приблизно за дві години після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про відкладення на два тижні ударів по енергетичній інфраструктурі та мостах Ірану в обмін на негайне відкриття руху Ормузькою протокою.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-