ОАЕ, Саудівська Аравія та Кувейт заявили про нові ракетно-дронові атаки з боку Ірану

Кілька країн Перської затоки повідомили про ракетні та дронові атаки на їхню територію через кілька годин після того, як Іран і США оголосили двотижневе перемир’я.

Іран атакує ОАЕ та Кувейт попри перемир’я

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) 8 квітня заявили, що їхні системи протиповітряної оборони «активно збивають» ракети та дрони, випущені з Ірану.

Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що звуки вибухів, які чути в різних районах країни, спричинені перехопленням балістичних ракет, крилатих ракет та дронів.

Пресслужба Абу-Дабі повідомила, що робота газового комплексу «Хабшан» в Абу-Дабі також була тимчасово призупинена після того, як рано в середу спалахнула пожежа через падіння уламків. Там додали, що двоє громадян ОАЕ та один громадянин Індії отримали поранення.

Кувейт також повідомив, що його системи ППО перехоплювали хвилю іранських дронів, запущених з ранку. Кувейтська армія заявила, що деякі дрони націлювалися на важливі нафтові об'єкти, електростанції та заводи з опріснення води, завдавши серйозної шкоди інфраструктурі. За даними Міністерства оборони заявило, що загалом було збито 28 дронів.

Іранське державне телебачення підтвердило ракетні та дронові атаки, повідомивши, що вони були здійснені у відповідь на бомбардування іранських нафтових об’єктів 8 квітня.

Зокрема було атаковано нафтопереробний завод на острові Лаван. У повідомленні зазначено, що пожежники працюють над локалізацією пожежі, і ніхто не постраждав.

За інформацією інформаційного агентства Mehr, вибухи також фіксувалися на іранському острові Сіррі.

Також нафтопровід «Схід-Захід» у Саудівській Аравії, який транспортує нафту з Перської затоки до Червоного моря для експорту, був атакований дроном. За словами джерел, о 13:00 за місцевим часом було вражено насосну станцію.

Одне з джерел зазначило, що атаку було здійснено за допомогою безпілотника, а зараз проводиться оцінка збитків.