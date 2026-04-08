Иран задумал брать плату за проход танкеров по Ормузскому проливу в биткоинах
Источник:  The Financial Times

Иран потребует от судоходных компаний платить криптовалютой за прохождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, поскольку стремится сохранить контроль над ключевым водным путем в течение двухнедельного прекращения огня.

  • Иран обязывает судоходные компании платить в биткоинах за проход танкеров по Ормузскому проливу для сохранения контроля над ключевым водным путем.
  • Нефтяные танкеры должны предоставлять информацию о грузе и оплачивать тариф в криптовалюте в соответствии с новым требованием Ирана.

Иран потребует плату с судов за прохождение по Ормузскому проливу

Об этом сообщил представитель Профсоюза экспортеров нефти Ирана Хамид Хоссейни в интервью Financial Times.

Ирану нужно контролировать, что ввозится и вывозится из пролива, чтобы эти две недели не использовались для передачи оружия.

Хоссейни заявил, что любой танкер, проходящий через пролив, должен прислать электронное письмо властям относительно своего груза, после чего Иран сообщит им о размере сбора, оплачиваемого в цифровых валютах.

Тариф составляет 1 доллар за баррель нефти, при этом пустые танкеры могут проходить бесплатно.

После поступления электронного письма и завершения Ираном оценки судам дается несколько секунд для оплаты в биткоинах, что гарантирует, что их нельзя будет отследить или конфисковать из-за санкций.

8 апреля танкеры в Персидском заливе получили предупреждение о том, что они станут мишенями военных ударов, если поначалу не получат одобрения иранских властей.

По оценкам, около 175 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов загружено на 187 танкеров в Персидском заливе, которые теперь могут начать движение, в зависимости от ситуации в проливе.

Руководители отрасли оценивают, что от 300 до 400 судов ждут возможности выйти из Персидского залива, как только это станет безопасно.

При этом руководитель консультативной службы группы морской разведки EOS Risk Мартин Келли заявил, что разобраться с накопленной задержкой ожидающих выхода судов за две недели не удастся.

По его словам, через "достаточно длительный" процесс ежедневно через пролив смогут пройти около 10–15 судов, что значительно меньше, чем 135 судов до войны.

